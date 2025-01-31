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全台大罷免 黃國昌批民進黨「正事不幹、專搞鬥爭」

聯合報／ 記者郭政芬／攝影
黃國昌今天到新竹，拜訪黨公職及地方黨部成員，新竹第一站來到新竹縣議員林碩彥服務處，並一同發放財金，前新竹縣長范振宗（左）、柯文哲胞妹柯美蘭也陪同。記者郭政芬／攝影
黃國昌今天到新竹，拜訪黨公職及地方黨部成員，新竹第一站來到新竹縣議員林碩彥服務處，並一同發放財金，前新竹縣長范振宗（左）、柯文哲胞妹柯美蘭也陪同。記者郭政芬／攝影

立法院朝野惡鬥，民進黨團總召柯建銘喊出「大罷免」藍營立委，近期不少縣市也掀起罷免熱潮，民眾黨代理主席黃國昌今天表示，賴清德執政的成績單「一片空白」，過年期間所發起的大罷免，撕裂台灣社會，民進黨政府是正事不幹、專搞鬥爭。

黃國昌今天到新竹，拜訪黨公職及地方黨部成員，新竹第一站來到新竹縣議員林碩彥服務處，並一同發放財金，前新竹縣長范振宗、柯文哲胞妹柯美蘭也陪同。

針對近期大罷免潮，以及對民眾黨及政局新一年的期許，黃國昌回應表示，台灣在過農曆年時，世界的局勢變化很快，美國新任總統川普上任後雷厲風行，快速實現選舉期間對選民所做的承諾，特別是關於AI、半導體產業，新的美國政府有全盤的顧局與深刻思考，要保護美國的利益，讓美國人民過得更好。

他說，但反觀台灣，賴清德總統從520上台以來，執政的成績單「一片空白」，看不到賴清德政府有任何積極進取的心態與作為，反而在國內製造動盪、對立與衝突。過年期間民進黨發起大罷免，只是不斷撕裂台灣社會，現在的民進黨政府是正事不幹、專搞鬥爭。

黃國昌說，這樣的情況，對台灣人民來看，心裡都非常的遺憾。他展望未來新一年的政局，希望民進黨政府懸崖勒馬，以百姓、台灣為念，好好做一點正事，改善台灣人的生活，提高台灣的競爭力，讓年輕下一代看得到台灣的未來，這才是政府要做的事情。

黃國昌從今天起拜訪新竹縣市的地方黨公職，明天將到台中拜會。黃國昌表示，他來到地方感謝地方黨公職過往這一年犧牲奉獻與互助，也聆聽地方黨公職對2026選舉的布局，還有接下來整個黨的發展與看法，今天也特別向前縣長范振宗來請益。

罷免

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