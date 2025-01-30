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全台罷免潮！台中6藍委「全罷」新光三越前擺攤連署

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中罷免6名藍委行動今在台中新光三越百貨前設攤罷免，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影
台中罷免6名藍委行動今在台中新光三越百貨前設攤罷免，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影

今天是大年初二回娘家，全台大罷免潮發燒，台中市公民團體發起罷免6名藍委，今串連在台中新光三越百貨站前設攤罷免，並發送罷免小物，吸引不少民眾到場連署。

另有公民團體展開發起罷免綠營立委蔡其昌、何欣純，2月1日（周六）上午9時30分至11時30分，在太平區新福路 757號；下午3時至5時在太平區市民大道一段69號。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，公民團體發起市區罷免中四選區廖偉翔「廢翔行動」、罷免中五選區黃健豪「斷健行動」、罷免中六選區羅廷瑋「敲羅行動」；後罷免中二顏寬恒「解顏行動」、罷免中三楊瓊瓔「拒瓔行動」，以及罷免中八立院副院長江啟臣行動陸也加入，台中6藍委「無一倖免」。

目前立委中四、中五和中六選區，有民進黨市議員「應援」，包括陳淑華、林祈烽、何文海，曾朝榮、謝家宜、陳俞融、江肇國、黃守達、陳雅惠、鄭功進及前立委莊競程服務處等，都代收、代轉罷免提議書。

罷免團體說明，近日藍白立委大刪預算，為罷免添柴火，尤其是市區中四、中五、中六這三個罷免行動，吸引民眾連署，目前這三選區罷免行動收到的提議書已過一階，目標在過年後，會在適當時機一起提交一階提議書。

台中罷免6名藍委行動今在台中新光三越百貨前設攤罷免，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影
台中罷免6名藍委行動今在台中新光三越百貨前設攤罷免，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影

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