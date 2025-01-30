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蘇巧慧：罷免遍地開花是人民對國會失序憤怒表現

中央社／ 新北30日電

民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧今天到新北市多地廟宇參拜，蘇巧慧受訪時表示，罷免行動遍地開花，是人民對國會失序憤怒表現，無論何處發動罷免，都尊重公民團體意志。

蘇巧慧上午前往新北市樹林濟安宮、新莊後港昭德宮、新莊西盛庄福德宮及樹林鎮南宮等地參拜，並發放與總統賴清德聯名福袋。

蘇巧慧接受媒體聯訪時，被問及全台大罷免，民進黨新北市黨部是否會協助公民罷免團體，蘇巧慧回應，人民透過罷免反映對國會失序不滿，如果國民黨仍不願悔改，後續第2階段連署等相關行動，新北市黨部將遵照中央黨部指示，一同努力讓國家恢復秩序。

對於民眾頻鼓勵她參選2026年新北市長，蘇巧慧說，她在新北長大，在新北服務近10年，無論是在國會表現或在地建設，大家都看在眼裡；今天到樹林發福袋，許多里長、好友們站在一起，這是一起為地方努力，才累積深厚且無可取代的情感，她會以這樣的心意、速度與態度，繼續為新北服務，非常高興獲得鄉親祝福。

罷免

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