韓國瑜：大罷免非台灣之福 盼朝野顧人民權益

立法院長韓國瑜今天表示，過去1年立法院攻防激烈讓他蒼老憔悴，而大罷免非台灣之福或民主之幸，希望執政黨與在野黨謹守維護人民最大權益下意見攻防，才是全民之福。

韓國瑜大年初二下午和立法院副院長江啟臣到台中市豐原慈濟宮參香，祈求國泰民安，2人也發送錢母、小紅包，許多民眾一早就排隊，有人等近9小時才拿到，氣氛熱鬧。

韓國瑜表示，過去1年立法院攻防激烈，他的蒼老憔悴加上江啟臣英俊瀟灑，構成立法院最美畫面。他老了很多，中國國民黨、民主進步黨與台灣民眾黨耗光他的精氣神，新的一年又將激烈攻防。

他說，大罷免要開始，但剛選完又要大罷免，沒完沒了，希望媽祖保佑有和諧美好的台灣。他和江啟臣都從愛出發，希望立法院與社會更好，也許做得還不夠盡善盡美，但希望一切往更好方向發展。