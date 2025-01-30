影／大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股！
國民黨立法院長韓國瑜今天大年初二下午到豐原慈濟宮，與同黨立法院副院長江啟臣、立委羅廷瑋向鄉親拜年。韓國瑜提及「大罷免」表示，大罷免又要開始，去年剛選選完，今年又要大罷免，西瓜皮擦屁股！沒完沒了。
韓國瑜在今天下午3時23，與江啟臣、立委羅廷瑋一起在豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包，吸引民眾排隊索取，擠爆會場。
韓國瑜說，這一年立法院攻防激烈，他和江啟臣輪流主持，他的蒼老和憔悴加上江啟臣英俊瀟灑，構成立法院最美畫面；去年和今年他老得很多，精氣神三寶都快耗光，精給國民黨、氣給民進黨，神給民眾黨，三黨總召把他的精氣神都耗光，他來豐原慈濟宮補補氣，來年立院又要激烈攻防，今天祈求海內外朋友帶來一年的平安。
韓國瑜指出，大罷免又要開始，去年剛選選完，今年又要大罷免，西瓜皮擦屁股！沒完沒了。這不是台灣之福，也不是民主之幸，希望在媽祖婆的保佑下，都能有和諧美好的台灣，立法院所有攻防都能在謹守全民最大權益下，展開意見攻防，這才是全民之福，所以他和江啟臣用愛出發來做立院工作，雖沒盡善盡美，但往好的方向發展。
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