批罷免稱讚洪孟楷 侯友宜：好的立委不要政治鬥爭對立

新北市長侯友宜今天大年初二由立委洪孟楷陪同到淡水無極天元宮參拜發紅包，侯友宜說，春節期間大家歡喜過年最重要，稱讚洪孟楷在立院的表現有目共睹，「好的立委、認真的立委，我們不要用政治鬥爭的方式跟對立」，這不是人民所樂見，也非社會國家之福。

今天上午天氣晴朗，很多民眾一早就湧入淡水無極天元宮賞櫻花，人潮很多。侯友宜上午9時45分到達，侯友宜說，天元宮春節期間櫻花盛開，享譽全國，這幾天天氣非常好 新北市除了無極天元宮外，還有很多地方風景區可以踏春，民眾可以帶著家人賞櫻花、走春、參拜廟宇。

被問到藍委洪孟楷成為綠營及罷免團體發動罷免的目標對象之一、是否為市長接班人選？侯友宜表示，春節期間大家感受到淡水的立委洪孟楷及議員陳偉傑、陳家琪等，都是充滿了正能量，而且都深耕為民喉舌、為民服務。

侯友宜稱讚洪孟楷在八里、三芝及淡水區深耕很久，在國會的表現可圈可點，大家有目共睹，為民喉舌來發聲、監督政府，理所當然。

侯友宜說，洪孟楷非常認真，新北市府有很多需要立委幫忙的地方，就算不是洪孟楷的選區也都樂於協助、義不容辭擔起責任。他要藉由這個機會特別說，「好的立委、認真的立委，我們不要用政治鬥爭的方式跟對立，這不是人民所樂見的，也非社會國家之福。」