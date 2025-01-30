侯友宜：執政黨邊說和諧 邊罷免

大年初一，縣市長也啟動拜廟走春模式，新北市長侯友宜昨到板橋及樹林四處宮廟拜年，針對賴清德總統新春談話盼朝野和諧，侯友宜表示，執政黨說的一定要跟做的一樣，不能一面說要和諧，一面發動仇恨式罷免，希望愈有權力的人更要學會尊重。

侯友宜對於綠營發動大罷免表示，執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治的仇恨動員製造更多對立和衝突，講的跟做的要一樣；對於賴總統期盼朝野和諧、國家更進步，執政黨說的一定要跟做的一樣，大家眼睛都睜大在看，希望愈有權力的人更要學會尊重。

副總統蕭美琴昨到台中宮廟走春發紅包，吸引大批民眾。民進黨兩名台中市長可能人選立委蔡其昌、何欣純陪同，何欣純更明確表態，會全力爭取下屆台中市長寶座，希望黨和主席盡早布局。

何欣純說，半年來她走訪很多地方，謝謝很多市民的鼓勵，希望大家相信她一定是最強的市長候選人，讓這個城市有最大的行動力向前走。但蔡其昌說，時間到了，民進黨主席賴清德會跟大家說明，何欣純是好立委，「新年期間嘛，也祝福她心想事成」。

台中市長盧秀燕也連跑四家宮廟上香祈福、發紅包，都有民眾大排長龍，還有一家三口遠從宜蘭羅東趕來，拿到紅包直呼幸運。

志在下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩排滿發放小福袋行程，女兒洪均首度亮相，成為意外「嬌點」，母女上午在覆鼎金保安宮發福袋，民眾大排長龍。

高雄市長陳其邁則與立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，到旗山區的溪州鯤洲宮參香，陳其邁說，立法院二月三日要開議，若預算被刪除，地方要治水、建設都會遇到相當大的困難，希望立委能支持地方建設。