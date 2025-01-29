總統新春盼朝野和諧 藍委批兩面手法 籲召開國是會議

賴清德總統在春節談話期盼朝野和諧、社會團結，遭國民黨立委反批，賴總統完全不與在野黨溝通，更放任民進黨團總召柯建銘發動大罷免，是兩面手法、詐團話術，呼籲賴總統應於年後召開國是會議找國政解方，才是全民之福。

賴總統前天發表上任後首次春節談話。他表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，也期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。

不過，賴總統談話引發在野黨不滿，國民黨立委李彥秀透過聲明指出，各部會情勒式攻擊在野黨、恐嚇人民，行政院報復凍結一半地方補助款，網軍側翼把國人當成敵人大搞麥卡錫主義，社會上黑金詐毒依然充斥氾濫，難道這就是賴總統口中的團結和諧、國家向前嗎？

國民黨立委賴士葆說，賴清德總統說朝野要和諧，卻放任民進黨立法院黨團總召柯建銘發動大罷免藍委，行政院長卓榮泰又不斷地嗆在野立委「敢不敢倒閣」，所以這是兩面手法，表面上賴總統唱白臉，讓柯建銘與卓榮泰兩人唱黑臉。

李彥秀指出，賴總統當選超過一年，完全不與在野黨溝通對話，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，困的只剩下總統府裡的錄影獨白。

李彥秀說，政治不難，找回良心而已；民主不難，傾聽民意而已；團結不難，放下屠刀而已。完全執政八年，讓民進黨早已忘了什麼是民主和進步。新的一年，期盼賴清德不要忘了棄醫從政的初心，更不要忘了「除了民進黨主席，你更是台灣二千三百萬人的總統」，如果宣傳口號不能成為實踐，終究只是詐騙集團的話術。

國民黨立委許宇甄透過聲明指出，立法委員職責是監督政府，一一四年預算審查，民進黨立委最後全數撤案，放棄監督；柯建銘完全不管憲法精神和賴清德朝野和諧、社會團結的主張，代替黨主席賴清德發布號令，要求全台超級甲動大罷免，權力薰心到腦殼破洞，是權力春藥吃太多？還是沒了藥效就感到寂寞？

許宇甄指出，賴總統放任柯建銘發動大罷免，還讓網軍、側翼煽動社會對立，現在卻出來喊話稱「家和萬事興、朝野和諧、社會團結」，是人格分裂還是思覺失調？

許宇甄請賴總統拿出應有的高度，先要求柯建銘停止作亂全國的大罷免，再要求行政院停止造假的抹黑宣傳，年後召開國是會議，邀朝野為國政找解方，才是全民之福。