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柯建銘認了「選不贏就罷免」？粉專嗆：跟賴清德唱雙簧、當下一個尹錫悅

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影

立法院民進黨團總召柯建銘掀起立委「大罷免」潮，而他近日也表示，早就在等待今年2月1日起發動罷免。對此，評論時事的粉專「政客爽」批評，柯與賴清德總統根本只想當下一個南韓總統「尹錫悅」，用民主包裝獨裁來掌權。

柯建銘日前表示，去年他早就喊話藍白立委「起義來歸」，強調反覆議、反罷免等於反憲政、反民主，其實自己一講這句話時，整個戰爭早已定調，只是在等待一年以後、2月1日馬上罷免。換句話說，罷免行動早在一年前就已經準備執行了。

對此，粉專「政客爽」表示，2024年1月13號總統跟立委大選選舉結束，在野黨藍白國會過半，民進黨終於承認，打從一開始就是「選不贏就要罷免」。而柯建銘講話的邏輯更是離譜，什麼除非民眾黨起義來歸，「意思就是你們在野黨不投降，我就把你們幹掉」。

政客爽強調，綠營當中，賴清德唱白臉、柯建銘唱黑臉，演得一手好戲，各種找理由要開幹國民黨，真是煞費苦心，他們兩個只是想當下一個尹錫悅，難怪民進黨粉專不小心發了戒嚴文，根本早就想好了吧！該粉專強調，當執政黨要用惡意的手段消滅所有政黨，那就是人民站出來的時刻。

柯建銘 罷免

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