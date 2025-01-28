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選罷新法 估最快2月中後生效

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

全台罷免潮山雨欲來，但立院去年三讀通過的加嚴版「公職人員選罷法」修正案仍未公布，現階段連署究竟適用新法還是舊法引發熱議，其實選罷法條文中早已明訂，法律修正施行前提出的罷免案，仍適用修正前的規定，民團若趕在新法生效前遞件即適用舊法，連署無須附身分證影本。

為搶在選罷法新法上路前遞交第一階段提議書，全台民團春節無休，號召民眾連署罷免立委，第一階段須由原選舉區選舉人總數百分之一以上；反共護台志工聯盟日前在臉書指出，全台至少有半數選區跨過第一階段提案連署書的門檻，將力拚二月初全數送件，這項時間點也成為關鍵。

在野黨評估，綠營為幫民團爭取時間，將不斷延後新法上路期程，行政院已針對選罷法提出覆議，近日將送到立院表決，政院覆議案遭否決後，總統仍有十天時間公布法律，法案公布後將在第三天生效，推估新法最快在二月中後生效。

有關新舊法適用，根據選罷法第一百三十一條，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定」，意即只要第一階段罷免連署書送件當天新法尚未生效，該罷免案就要適用舊法，未來連署也不需要附身分證影本。

不過，新法生效後才遞件的罷免案，就將適用新制，連署都將附上身分證影本，屆時同屆立委可能出現罷免連署適法不同的問題，後續可能引發更大爭議。

不過罷免團體完成第一階段連署後，第二階段壓力隨即而至，必須在六十天內完成第二階段連署，門檻為原選舉區選舉人總數百分之十以上，且為避免連署書因瑕疵被剔除，多半需要準備超越門檻的連署書份數，各界評估將是罷免團體考驗的開始。

罷免

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