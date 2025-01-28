藍綠大咖 春節忙護小雞

罷免潮在全台各地遍地開花，藍綠大咖春節也不停歇忙著搶救小雞。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕分別至國民黨立委葉元之、羅廷瑋選區站台；而賴清德總統、副總統蕭美琴也將在春節走訪民進黨立委吳沛憶、吳思瑤選區，合體力挺意味濃厚。

二月一日為立委就職滿一年，自從民進黨總召柯建銘喊出雙罷免後，藍綠即磨刀霍霍瞄準雙方立委。藍委被點名者有國民黨立委葉元之、羅廷瑋等人；而國民黨青年軍也鎖定民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，雙方將於春節開工後力拚送出第一階段連署書。

藍營大咖春節紛紛出動護小雞，韓國瑜年前特別現身葉元之增設服務處成立活動，而新北市長侯友宜大年初一在板橋拜廟行程也會與葉元之同台。而台中市長盧秀燕也固守本命區，大年初一將與羅廷瑋合體發放小紅包，用行動力挺小雞。

據悉，台北市長蔣萬安也會參與集體作戰，給予北市立委支援協助，也有多名藍委春節期間邀請前總統馬英九發放春聯活動。國民黨立委羅智強表示，選罷法無論新舊制如何，各家民調數據皆顯示超過七成的民眾反對大罷免，這才是真實的民意，民進黨如要一意孤行、持續政治操弄，必然會引起民意反彈。

綠營方面，儘管賴清德總統仍定調要尊重公民自發行為，未有反制或倡議罷免的舉動，但民進黨立委吳沛憶、吳思瑤被藍營視為罷免標的，總統、副總統也在春節參拜行程中走訪兩人選區，被解讀是透過合體為黨籍立委打氣。

賴清德年初一首個行程就是赴台北市萬華區的龍山寺參拜，與在地立委吳沛憶合體；此外，年初三副總統蕭美琴則會到台北市北投區「台北市關渡宮」參拜祈福，與在地立委吳思瑤合體拜廟。