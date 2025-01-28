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全台大罷免連署潮 雙北激戰

聯合報／ 本報記者／連線報導
罷免板橋東區國民黨立委葉元之的公民團體昨於捷運板橋站周邊宣傳，有民眾騎機車來簽署罷免書。記者曾原信／攝影
罷免板橋東區國民黨立委葉元之的公民團體昨於捷運板橋站周邊宣傳，有民眾騎機車來簽署罷免書。記者曾原信／攝影

全台罷免立委行動持續延燒，各地罷免團體昨小年夜不打烊，持續連署罷免國民黨立委葉元之、王鴻薇、徐巧芯等人，並指春節期間罷免不停歇；國民黨青年也發動反制，昨宣布罷免民進黨立委吳思瑤與吳沛憶「意向書」已突破一階段門檻，雙方較勁意味十足，都將力拚春節開工後送交第一階段提議書。

本屆立委二月一日即將就職滿一年，各地罷免團體開始如火如荼罷免立委中，讓這個年顯不平靜。其中新北板橋為頭號戰區，罷免新北板橋葉元之團體「板橋大刪元」昨在新北板橋公車站周圍，把握春節連假持續衝刺罷免；板橋也有民團發起罷免綠委張宏陸反制。

罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體「走投無陸」表示，近日連署反應熱烈。圖／罷免團體「走投無陸」提供
罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體「走投無陸」表示，近日連署反應熱烈。圖／罷免團體「走投無陸」提供

而台北市也是罷免一級熱區，公民團體對國民黨多個台北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆發起罷免行動，昨持續在人潮眾多的傳統市場設攤連署，有民眾趁採買年貨加入連署，也有人抗議罷免。

國民黨發起反制也鎖定台北市綠委，藍營青年滿志剛、賴苡任、陳冠安、劉思吟組成的「罷吳四騎士」昨舉行記者會表示，罷免吳思瑤與吳沛憶意向書均達標，接下來將到中正萬華、士林北投的市場、宮廟擺攤以及塞信箱，二月一日起全面回收連署書。

罷免團體還鎖定台中市長盧秀燕本命區，台中市公民團體發起罷免六名藍委，目前市區的廖偉翔、羅廷瑋及羅健豪多個月前就已發動，一階已經達標。另外據了解，有台中公民團體也鎖定台中市綠委蔡其昌、何欣純，上周才開始發動，目前持續衝刺中。

面對全台罷免潮，國民黨團首席副書記長王鴻薇批，民進黨發動大罷免實則想一箭雙雕，一方面剷除國民黨在立院的席位，另一方面又想提前布局二○二六年地方選舉，他們不會讓個別立委落單，將會團結作戰，把大罷免視為二○二六年縣市首長的前哨戰。

民進黨黨團總召柯建銘日前號召綠委成立服務站，收集全國各地罷免書，不過賴清德總統仍稱罷免是民團自發，遭民眾黨立委張啓楷批評兩面手法。柯建銘昨指出，民進黨基於尊重民意，只是當後盾，「做代收代付的工作」，不是在第一線喊說要全面大罷免，反觀國民黨才是從政黨角度發動，「全天下有強盜在罷免警察嗎？」

罷免

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