全台大罷免連署潮 雙北激戰

全台罷免立委行動持續延燒，各地罷免團體昨小年夜不打烊，持續連署罷免國民黨立委葉元之、王鴻薇、徐巧芯等人，並指春節期間罷免不停歇；國民黨青年也發動反制，昨宣布罷免民進黨立委吳思瑤與吳沛憶「意向書」已突破一階段門檻，雙方較勁意味十足，都將力拚春節開工後送交第一階段提議書。

本屆立委二月一日即將就職滿一年，各地罷免團體開始如火如荼罷免立委中，讓這個年顯不平靜。其中新北板橋為頭號戰區，罷免新北板橋葉元之團體「板橋大刪元」昨在新北板橋公車站周圍，把握春節連假持續衝刺罷免；板橋也有民團發起罷免綠委張宏陸反制。

罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體「走投無陸」表示，近日連署反應熱烈。圖／罷免團體「走投無陸」提供

而台北市也是罷免一級熱區，公民團體對國民黨多個台北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆發起罷免行動，昨持續在人潮眾多的傳統市場設攤連署，有民眾趁採買年貨加入連署，也有人抗議罷免。

國民黨發起反制也鎖定台北市綠委，藍營青年滿志剛、賴苡任、陳冠安、劉思吟組成的「罷吳四騎士」昨舉行記者會表示，罷免吳思瑤與吳沛憶意向書均達標，接下來將到中正萬華、士林北投的市場、宮廟擺攤以及塞信箱，二月一日起全面回收連署書。

罷免團體還鎖定台中市長盧秀燕本命區，台中市公民團體發起罷免六名藍委，目前市區的廖偉翔、羅廷瑋及羅健豪多個月前就已發動，一階已經達標。另外據了解，有台中公民團體也鎖定台中市綠委蔡其昌、何欣純，上周才開始發動，目前持續衝刺中。

面對全台罷免潮，國民黨團首席副書記長王鴻薇批，民進黨發動大罷免實則想一箭雙雕，一方面剷除國民黨在立院的席位，另一方面又想提前布局二○二六年地方選舉，他們不會讓個別立委落單，將會團結作戰，把大罷免視為二○二六年縣市首長的前哨戰。

民進黨黨團總召柯建銘日前號召綠委成立服務站，收集全國各地罷免書，不過賴清德總統仍稱罷免是民團自發，遭民眾黨立委張啓楷批評兩面手法。柯建銘昨指出，民進黨基於尊重民意，只是當後盾，「做代收代付的工作」，不是在第一線喊說要全面大罷免，反觀國民黨才是從政黨角度發動，「全天下有強盜在罷免警察嗎？」