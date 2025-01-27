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彰化區域立委大罷免氣氛像過年天氣 綠營：等中央指示

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣區域立法委員結構綠大於藍，右起立委陳素月、陳秀寶、（左三）黃秀芳是民進黨籍，僅謝衣鳯（右三）。記者黃仲裕／攝影
彰化縣區域立法委員結構綠大於藍，右起立委陳素月、陳秀寶、（左三）黃秀芳是民進黨籍，僅謝衣鳯（右三）。記者黃仲裕／攝影

彰化縣區域立法委員版圖綠大於藍，民進黨立法院總召柯建銘喊出「雙罷」，彰化縣大罷免氣氛像過年天氣「冷冷的」；民進黨彰化縣黨部今表示，尚未接獲黨中央指示如何辦理。國民黨彰化縣議會副書記長曹嘉豪說，彰化綠營若動員恐產生反效應。

彰化縣4席區域立委僅第三選區謝衣鳯是國民黨，其餘3席第一選區陳秀寶、第二選區黃秀芳、第四選區陳素月都是民進黨籍，平日在地方各做各的選民服務，也會同時出席地方重大政策會議，日前國民黨籍員林市長游振雄告別奠禮，黃秀芳和陳素月都參加，可見藍綠陣營相處融洽，在基層沒衝突。

有綠營民代指出，立法院總召柯建銘高舉大罷免旗幟，呼籲地方配合設置罷免據點，彰化縣唯一國民黨立委謝衣鳯的選區在彰化西南角，海線雖有選民詢問連署據點在哪裡、到哪裡連署，但民進黨鄉鎮民代表、縣議員、立法委員跟謝衣鳯「又沒有怎麼樣」，沒什麼事要去動員罷免，實在有點為難。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，海線有一些民眾問大罷免的事，目前縣黨部還沒接獲中央黨部指示如何辦理，待中央發號施令，地方黨部就會遵照辦理。國民黨彰化縣議會副書記長曹嘉豪說，民進黨在彰化縣區域立委是綠大於藍，沒緣沒由的罷免國民黨立委，一定會掀起反撲力量，「迴力鏢」不利民進黨。

謝衣鳯說，她是一名區域立委，無法解決黨與黨之間的對立問題，政策方面的事還是應該回歸黨對黨的理性討論，不應用情緒方式處理。

罷免

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