罷團提罷免新北藍委春節不休 國民黨部籲理性

多個罷免新北市國民黨立委團體今天小年夜持續進行連署快閃及不定點「遊行」，並指春節期間罷免不停歇。國民黨新北市黨部主委黃志雄呼籲民眾理性，罷免理由應合理。

日前民進黨新北市議員林秉宥批新北市府以「行政中立」為由拒借場地給罷團；交通局回應，無任何政治考量，罷團要借板橋公車站人行道，基於通行安全考量才拒借。

新北市警局板橋分局說，經改申請為不定點「遊行」後，准予今天在周邊遊行3小時。罷免國民黨立委團體中午在捷運站出口附近舉牌、呼口號，並徵求提議書，雖然寒流報到，但有不少民眾停下腳步聆聽說明，由志工指導如何填寫提議書。

罷免團體發言人莫莉表示，罷免連署行動去年12月定點展開，從立法院開始大砍預算、立委直播發言後，連署人潮大幅增加，目前已達第一階段送提議書的門檻。

至於被質疑罷團志工為「工讀生」，莫莉表示，不應抹煞公民行使罷免的正當性，也不應把公民行為激化為藍綠惡鬥，甚至貼上民進黨側翼標籤。

罷免團體公關志工余小姐接受中央社記者電訪指出，「絕對不是為罷而罷」，希望立委能傾聽民意，為新北在地民眾或台灣人發聲，而非「不專業地一味跟著黨進黨出投票」，同時她表示團隊背後沒有政治力量支持，全由民眾自主發起，包括硬體設備、文宣與影印等都是志工集資。

同時，另有多個罷免新北藍營立委團體上午也進行連署行動，並指春節期間將舉行快閃巡迴不定點收件。

國民黨新北市黨部主委黃志雄接受中央社記者電訪表示，「過年期間不適合政治惡鬥」，民眾也不樂見罷免成為常態，發動罷免的理由要合理；立委監督政府預算是天職，為人民守住荷包，對於不合理的預算，刪除或凍結都是天經地義。

黃志雄說，罷免是民眾權利，現在罷團名義上是民間發起，背後真正有民進黨介入推動，因為民進黨在立院少數，抵擋不過藍白立委聯手，企圖透過全台大罷免翻盤，國民黨將採團體戰，須積極因應，遏止謠言中傷。