罷免連署過年不停歇 葉元之無奈嘆民進黨背後在推

罷免葉元之團體小年夜續衝連署書，團隊表示接下來過年期間還有多場連署活動，希望持續衝高連署量，往最終成案投票邁進。葉回應，這些團體在連署很久了，很多都是民進黨在背後推，還真的不知道怎麼回。

罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免，團隊發言人表示，盼過年衝過二階門檻。現場不少民眾不畏寒風停留並連署，不過也有民眾不滿認為應讓葉做滿四年，回到常態投票。

板橋大刪元發言人說明，今天小年夜快閃活動主要是希望利用過年前，讓還沒有出來連署的板橋居民們可以出來連署，像今天晚一點也會在金門街，周五會在埔墘民享街也會有站點、周末在埔墘及府中也還會有連署站點；當中配備也很簡單，都是利用簡單的戶外形式。其實大家可以看到團隊不願完全露面，都是憂心影響到自己工作及生活場域，反觀國民黨發起的罷免，大多直接出面，因為很多是黨工，是來爭取戰功的。

板橋大刪元發言人指出，現在已經過了第一階段基本門檻，但因為大家知道第二階段要收的量是更高，現在持續努力往第二階段邁進，沒有收件期限。她分享，其實近期收的份數都不錯，像除了今天快閃外，浮洲、埔墘、金門街、長安街都在住宅區，但反映依然熱烈。現在就等過年後，政府應會處理新的選罷法，團隊也希望能否在新法上路前送件，避免民眾個資疑慮，而這也是國民黨透過修法技術性提高罷免門檻。

板橋大刪元發言人也說，葉元之針對罷免的解釋，更讓人看到葉不僅失職還失能，還把提出問題的人當成有問題的人，整個國民黨及民進黨提出很多無關民生相關法案，都更加激化藍綠惡鬥 。雙北比較早開始連署的團隊目前多數有達到第一階段門檻，而新北6個罷免國民黨團體很多也有地緣性，他們也會串連做團體合作。