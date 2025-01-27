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罷免連署過年不停歇 葉元之無奈嘆民進黨背後在推

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免。記者曾原信／攝影
罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免。記者曾原信／攝影

罷免葉元之團體小年夜續衝連署書團隊表示接下來過年期間還有多場連署活動，希望持續衝高連署量，往最終成案投票邁進。葉回應，這些團體在連署很久了，很多都是民進黨在背後推，還真的不知道怎麼回。

罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免，團隊發言人表示，盼過年衝過二階門檻。現場不少民眾不畏寒風停留並連署，不過也有民眾不滿認為應讓葉做滿四年，回到常態投票。

板橋大刪元發言人說明，今天小年夜快閃活動主要是希望利用過年前，讓還沒有出來連署的板橋居民們可以出來連署，像今天晚一點也會在金門街，周五會在埔墘民享街也會有站點、周末在埔墘及府中也還會有連署站點；當中配備也很簡單，都是利用簡單的戶外形式。其實大家可以看到團隊不願完全露面，都是憂心影響到自己工作及生活場域，反觀國民黨發起的罷免，大多直接出面，因為很多是黨工，是來爭取戰功的。

板橋大刪元發言人指出，現在已經過了第一階段基本門檻，但因為大家知道第二階段要收的量是更高，現在持續努力往第二階段邁進，沒有收件期限。她分享，其實近期收的份數都不錯，像除了今天快閃外，浮洲、埔墘、金門街、長安街都在住宅區，但反映依然熱烈。現在就等過年後，政府應會處理新的選罷法，團隊也希望能否在新法上路前送件，避免民眾個資疑慮，而這也是國民黨透過修法技術性提高罷免門檻。

板橋大刪元發言人也說，葉元之針對罷免的解釋，更讓人看到葉不僅失職還失能，還把提出問題的人當成有問題的人，整個國民黨及民進黨提出很多無關民生相關法案，都更加激化藍綠惡鬥 。雙北比較早開始連署的團隊目前多數有達到第一階段門檻，而新北6個罷免國民黨團體很多也有地緣性，他們也會串連做團體合作。

葉元之回應，罷免團體搞很久了，這背後都是民進黨在推，很多事民進黨前立委羅致政樁腳在收連署書，很多也是民進黨議員在找里長，還真的不知道怎麼回。

罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免。記者曾原信／攝影
罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免。記者曾原信／攝影
罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免。記者李成蔭／攝影
罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免。記者李成蔭／攝影
罷免葉元之團體小年夜續衝連署書，團隊表示接下來過年期間還有多場連署活動。圖／板橋大刪元提供
罷免葉元之團體小年夜續衝連署書，團隊表示接下來過年期間還有多場連署活動。圖／板橋大刪元提供

團隊 民進黨 罷免 葉元之 連署書

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