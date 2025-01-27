【即時短評】板橋特殊性成罷免指標區 恐掀新藍綠大戰

全台大霸潮持續，新北板橋成指標區域，近期聚焦罷免國民黨立委葉元之，地方也有民團發起罷免民進黨立委張宏陸反制，讓板橋全區陷入罷免選戰氛圍，由於板橋為都會區，同時又具傳統組織結構，使藍綠勢力在當地成一恐怖平衡狀態，屆時若都成案恐引爆新一輪藍綠大戰。

葉元之從過去擔任議員時期就常與綠營或非藍陣營交鋒，其選區板橋又為新北首善之區，面對全台大罷潮、新北市長即將換屆，自然成為罷免新北6位國民黨立委的指標戰區；藍營支持者及對民進黨不滿者，也發起罷免民進黨立委張宏陸，雙方戰火再過年前一觸即發。

罷免立委要過門檻成案並不難，關鍵在於後續投票，其實所有罷免團體幾乎都打著「不適任」口號，一定是有什麼因素而發起罷免，把在位者的劣勢宣傳到極致，吸引民眾出來投票，也就是說罷免本質上就是「仇恨動員」，幾乎可說是回歸到陸戰動員。

葉元之過往一向以空戰著稱，舉凡各大藍綠政論節目都不難見到其身影，以板橋都會區來說，過往他議員得票並不差，立委雖然僅小勝，但在資源挹注下擴大不少服務量能，台電、台水等中央在地方的相關業務都能處理到，補足其相對不足的陸戰，因此在遭霸聲量高但基層服務量能擴大下，最重能否罷免成功還看年後雙方組織情況。

張宏陸則是板橋資深民代，從板橋市府、兩屆新北市議員、兩屆板橋立委，基層實力雄厚，要動員出支持者反對罷免應該不成問題，但國民黨在新北執政近20年，再加上長期以來綿密組織，若最終罷免成案要投票，恐又是一場大型選戰對決。