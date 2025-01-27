快訊

陸DeepSeek走紅！開發者是20多歲女高材生 Meta組4團隊應對

湘瑩小年夜突爆喜訊！升格當人妻一個月「自稱王太太」

嚇壞矽谷！陸DeepSeek突爆紅 美股期指、日晶片股大跌

小年夜罷免齊放 松信團體預告：初一到初三發反共小卡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯團體。記者邱書昱／攝影
罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯團體。記者邱書昱／攝影

全台迎來大罷免，台北市今天除了罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶團體召開記者會之外，罷免國民黨立委王鴻薇徐巧芯的「山除薇害 剷除黑芯」也在富民生態公園舉辦半天的填寫連署書快閃站點。

「山除薇害」團體表示，今天是小年夜，原本估計有一半以上北部民眾回南部過年，沒有預料會有那麼多人來填寫連署書，年齡層也從長輩到年輕人都有，目前份數持續增加中。

團體表示，很多年輕人都加入擔任志工、義工，也有一位剛從溫哥華回來的民眾，下飛機後直奔過來參加連署。

團體預告，小年夜是過年連假最後一日填寫連署書，過年期間的大年初一到初三，下午兩點到四點會在行天宮對面的NET發放反共小卡、春聯及連署書，但不會現場填寫。

「山除薇害 剷除黑芯」團體現場發放連署書填寫。記者邱書昱／攝影
「山除薇害 剷除黑芯」團體現場發放連署書填寫。記者邱書昱／攝影
罷免團體在富民生態公園發放連署書。記者邱書昱／攝影
罷免團體在富民生態公園發放連署書。記者邱書昱／攝影

吳思瑤 吳沛憶 徐巧芯 王鴻薇 罷免 連署書

延伸閱讀

號召綠委收罷免連署挨批主導 柯建銘：只是代收代付

影／罷免葉元之小年夜衝刺 板橋站前邀民眾連署拚門檻

罷免吳思瑤、吳沛憶意向書跨一階 罷吳四騎士：非仇恨是不適任

影／「罷吳四騎士」公布罷免吳思瑤、吳沛憶的「意向書」均過門檻

相關新聞

罷免連署過年不停歇 葉元之無奈嘆民進黨背後在推

罷免葉元之團體小年夜續衝連署書，團隊表示接下來過年期間還有多場連署活動，希望持續衝高連署量，往最終成案投票邁進。葉回應，...

【即時短評】板橋特殊性成罷免指標區 恐掀新藍綠大戰

全台大霸潮持續，新北板橋成指標區域，近期聚焦罷免國民黨立委葉元之，地方也有民團發起罷免民進黨立委張宏陸反制，讓板橋全區陷...

小年夜罷免齊放 松信團體預告：初一到初三發反共小卡

全台迎來大罷免，台北市今天除了罷免民進黨立委吳思瑤和吳沛憶團體召開記者會之外，罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯的「山除薇害 ...

號召綠委收罷免連署挨批主導 柯建銘：只是代收代付

民進黨立院黨團總召柯建銘日前號召綠委成立服務站收集全國各地罷免書，賴總統仍稱罷免是民團自發，遭民眾黨立委張啓楷批評「兩面...

藍三層次反惡罷 柯建銘嗆螳臂當車：有強盜罷免警察嗎

朝野為總預算案、憲訴法、選罷法全面交鋒，更催出全台罷免潮，民進黨立院黨團總召柯建銘今指出，國民黨在本會期強行通過三法、亂...

影／罷免葉元之小年夜衝刺 板橋站前邀民眾連署拚門檻

罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免，團隊發言人表示，盼過年衝過二階門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。