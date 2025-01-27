號召綠委收罷免連署挨批主導 柯建銘：只是代收代付

民進黨立院黨團總召柯建銘日前號召綠委成立服務站收集全國各地罷免書，賴總統仍稱罷免是民團自發，遭民眾黨立委張啓楷批評「兩面手法」。柯建銘指出，基於尊重民意，民進黨團只是當後盾，「做代收代付的工作」，不是在第一線喊說要全面大罷免。

柯建銘日前喊出「雙罷」，揚言罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，並準備罷免國民黨籍41席區域立委。但民進黨多次強調尊重公民自發行為，賴清德總統日前更發文指出，「民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽國人心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。」

不過，柯建銘休會前發動「超甲級動員」，要求全體黨團成員成立「服務站」，負責收集全國各地罷免書，南北連線、全台分進合擊。張啓楷抨擊，柯建銘擺明不想演，賴總統卻要撇清是公民團體自發推動罷免行動，根本是兩面手法，把全國民眾當作是瞎子？

柯建銘回應，民進黨團大會1月21日通過一項決議，罷免由公民團體先，綠委基於尊重民意只當後盾，提供各區罷免書，填完後再集中送交公民團體，「我們只是做代收代付的工作」，不是在第一線喊說要全面大罷免，「平常民意當我們後盾，這次是民意在前我們當後盾，顛倒邏輯。」

柯建銘反問張啟楷，難道沒看到全國都在大罷免嗎？等著罷免國民黨立委徐巧芯、葉元之的都大排長龍，國民黨也發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶及中南部綠委，這才是從政黨角度發動罷免，還有分階段欸，民進黨則是尊重民意，在後面代收代付，仍由公民團體主導。

他強調，選舉罷免是憲法賦予的權利，所有人民都擁有權利，當民意起來時，如同最強颶風無堅不摧，請國民黨小心一點，可能會摧枯拉朽，掃進歷史焚化爐，馬上化作一股青煙。