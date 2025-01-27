藍三層次反惡罷 柯建銘嗆螳臂當車：有強盜罷免警察嗎

朝野為總預算案、憲訴法、選罷法全面交鋒，更催出全台罷免潮，民進黨立院黨團總召柯建銘今指出，國民黨在本會期強行通過三法、亂刪總預算都沒用，只是製造人民反感，甚至想透過三層次「反罷免」策略抵擋民意，終將螳臂當車，全天下有強盜在罷免警察嗎？

全台罷免遍地開花，國民黨評估綠營主打總預算案為仇恨動員添柴火，當務之急是避免民進黨推波助瀾，被點名的國民黨副秘書長、立委李彥秀也要為第三階段的罷免投票提早準備，稱國民黨將以「反惡罷」為主軸，透過「黨中央」、「縣市」及「立委」三層次反制。

「國民黨反罷免一定死，沒有人能蠢到自尋死路。」柯建銘回憶，12月19日民進黨團半夜占領主席台時，他就說過島嶼一定天光，國民黨隔天拚死拚活不惜打架、非法表決也要通過三法修正，最後只送出憲法訴訟法，現在才送出公職人員選罷法，相信年後也會送出財劃法，各界百思不解，究竟國民黨策略是什麼，為何打完就消風？

柯建銘指出，國民黨非常有種地說要「反罷免」、「反惡罷」，還擬定三層次抵擋民意，實則是螳臂當車，三個一起死。他批評，國民黨講話只要顛倒看就好，「全天下有強盜在罷免警察嗎」，國民黨邏輯完全顛倒，比義和團還義和團。

卓內閣上台至今，已提出國會職權、憲法訴訟法、選罷法覆議案，在野黨認為第三度覆議也將失敗，酸卓揆是「三振」行政院長。

柯建銘批評，實際上是藍白被三振，從上會期國會改革法案被判違憲，本會期憲訴法送到憲法法庭暫時處分、選罷法覆議，他相信年後也會送出財劃法，屆時也會提出覆議覆議案，第三則是還沒送出的違憲總預算。

針對憲訴法僵局，柯建銘指出，現在大法官不足額，因此大法官不語、不到如山，禪定坐在那邊，人數過了才能動，也就是補足大法官時才能做憲法審判，這很有趣。

至於選罷法，柯建銘表示，2月3號開工，罷免大吉，上午9點就將罷免案送進中選會，當天國民黨才要處理選罷法覆議案，根本來不及，且後續總統公布還要10天，一定適用舊版選罷法，未來才適用連署要附身分證影本的新法。

他批評，國民黨在本會期所做任何行為都沒有用，只是製造人民反感，包括強行修正三法、亂刪總預算，如果不罷免國民黨的話，大家生命財產都會不見，挺國民黨的現在都是逆邏輯，在幫助民進黨、幫助台灣，從這角度還是要感謝他們。