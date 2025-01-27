影／罷免葉元之小年夜衝刺 板橋站前邀民眾連署拚門檻
罷免葉元之團體「板橋大刪元」團隊今上午赴新北板橋公車站周圍，利用小年夜期間持續衝刺罷免，團隊發言人表示，盼過年衝過二階門檻。現場不少民眾不畏寒風停留並連署，不過也有民眾不滿認為應讓葉做滿四年，回到常態投票。
罷免立委葉元之行動成立委罷免案中焦點，立法院長韓國瑜昨為葉助陣，活動宛如造勢場；罷團「大刪元」今也持續宣傳，利用小年夜午間快閃板橋捷運站，盼收到更多連署書，炒高罷免熱度。
今午間位於捷運板橋站二號出口、板橋公車站前有多位「大刪元」成員宣傳罷免葉元之，由於無法進到站內，不少志工是頂著寒風站在路口或人行道邊宣傳，也因此吸引不少民眾駐足填寫資料，並直呼支持罷免。
大刪元團隊發言人說明，目前希望在過年衝到第二階段過關，詳細份數因為大家目前都還在忙，還沒有彙整，不過預估有機會可以超過第二階段門檻份數，接下來也為下階段作準備，目標是要成案投票。大刪元團隊發言人指出，其實從刪預算開始，連署罷免的人潮就滿多，再加上葉元之直播機密預算之後，罷免連署人潮更是熱烈。
前來連署民眾直呼，國民黨與民眾黨在立法院亂搞，怎麼可以這樣欺負台灣人，真的令人看不下去，所以今天寒風中也要前來連署；不過也有民眾前來嗆聲，「你覺得不好，不見得別人就覺得不好」，何必不讓他做完四年下次再投票？
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