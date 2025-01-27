指綠營大罷免有一箭雙雕之策 王鴻薇：不會讓個別立委落單

罷免團體磨刀霍霍，劍指國民黨立委。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，民進黨發動大罷免，不僅要剷除國民黨立法院席次，也想要提前布局2026年地方大選，藍營絕不會讓民進黨得逞，也不會讓個別立委落單。

王鴻薇表示，民進黨發動大罷免戰看起來是劍指立委，其實民進黨策略是一場2026年的前哨戰，譬如罷免團體說要罷免國民黨立委洪孟楷，結果找不到任何罷免理由，竟說要讓洪孟楷選不成2026的新北市長，所以民進黨想要一箭雙雕，一方面剷除國民黨在立法院的席位，另外一方面又想要提前布局2026縣市首長。

王鴻薇說，他們絕對不會讓民進黨得逞，這次的大罷免潮不會讓個別立委落單，他們從地方縣市黨部到立委、到黨中央，都會團體作戰，也會把大罷免視為2026的縣市首長的前哨戰。

國民黨立委羅智強表示，選罷法無論新舊制如何，各家民調數據都顯示有超過7成的民眾反對大罷免，這個才是真實的民意，民進黨如果要一意孤行，持續政治操弄，必然會引起民意反彈。