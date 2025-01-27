罷免吳思瑤、吳沛憶意向書跨一階 罷吳四騎士：非仇恨是不適任

全台大罷免潮來襲，不僅襲向國民黨立委，這把火也燒向民進黨立委。罷免民進黨立委吳思瑤和吳沛憶的「罷吳四騎士」今天舉行記者會，指兩人的罷免意向書已經突破一階段門檻，將於2月1日邀請民眾填寫連署書，這群青年朋友強調，罷免非仇恨，而是不適任。

「蟾蜍剋星」發起人滿志剛、罷免吳思瑤召集人賴苡任、青年公共參與協會理事長陳冠安、罷免吳沛憶召集人劉思吟今天舉行記者會。滿志剛表示，罷免思瑤第一階段的門檻為2672份，實收的意向書數量有3139份；吳沛憶第一階段是2339份，實收的意向書有2616份，接下來的工作就是把意向書變成連署書，請各位鄉親一起完成這個任務，他們也會到中正萬華、士林北投的市場、宮廟擺攤，2月1日起全面回收連署書。

賴苡任提到，上周在士林北投擺攤時，有民眾表示思瑤在萊豬議題上是一個黨意立委，所以才來出來罷免，這位民眾還強調罷免不是為了仇恨，是因為吳思瑤不適任。至於吳思瑤接受媒體專訪時稱，罷免就是為了備戰2026年，賴苡任說，江山代有人才出，長江後浪推前來，如果吳思瑤不適任，後面就會有比吳更適合的人站出來為這個國家服務，所以不要再帶風向、模糊焦點，站出來罷免跟選舉無關。

陳冠安指出，吳思瑤、吳沛憶在國會問政上擺爛，質詢跟提案是立法權的兩大核心，過去兩個會期雙吳的表現低於平均，吳沛憶質詢數只有50次、提案是34案；吳思瑤的話分別為37次和30案，遠低於平均。

陳冠安說，綠營一直在說要罷免其他5位台北市國民黨立委，但實際上這5位國民黨立委的提案數跟質詢數都超過一百，相對於北市其他3位民進黨立委只有三、四成，與其要罷免積極問政的在野黨立委，不如先罷免表現這麼爛、問政擺爛的民進黨立委。