葉元之若被罷掉…李利貞提前上陣？侯友宜一聽大笑

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋，現場民眾擠爆市場，爭相跟侯拿福袋、沾福氣。
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋，現場民眾擠爆市場，爭相跟侯拿福袋、沾福氣。

小年夜到來，新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋，現場民眾擠爆市場，爭相跟侯拿福袋、沾福氣。被問及立委葉元之被罷免，侯稱讚他立委做得很好，要他繼續加油；至於傳出若葉罷免成功，新聞局長李利貞可能提前上陣，侯一聽大笑強調葉做得很棒，要他繼續加油。

侯友宜今赴新埔市場發福袋，不少民眾爭相跟侯拿福袋沾喜氣，議員林國春、黃淑君也陪同掃街。侯說這幾天市場幾乎人潮滿滿，生意真的非常旺，希望今年有更好的經濟，帶動國家的發展，並祝市民新年快樂，而近期遭提罷免的立委葉元之，未出現與侯一同掃街。

被問及是否關心葉元之情況，侯友宜說，大家是開心過好年，都是一家人，家人就要和氣開心的，也希望用這樣的心情，每個人扮演自己的角色，做好自己的位置，家人一起團結。葉元之扮演的是立委，監督政府的角色盡忠職守、努力負責，大家都非常感謝他這幾年的辛苦，並向葉喊話「元之，加油！」

至於外傳新聞局長李利貞有機會在葉元之被罷免掉後，提前上場參選。侯友宜一聽先「哈哈哈」笑出來，說葉元之做得很好，立委扮演得非常好，他做得很棒，「元之繼續加油，為民服務。」

新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋新埔市場發福袋。記者劉懿萱／攝影

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