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大罷免潮襲來 羅智強：民進黨戰略目標是一黨專政

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委就職即將滿一周年，不少罷免團體磨刀霍霍，準備罷免國民黨立委。國民黨立委羅智強今天表示，大罷免就是大獨裁的序曲，民進黨的戰略目標很清楚，就是要一黨專政，因為在野立委全部罷光，台灣最後一個監督政府的力量就全滅了。圖／聯合報系資料照片
立委就職即將滿一周年，不少罷免團體磨刀霍霍，準備罷免國民黨立委。國民黨立委羅智強今天表示，大罷免就是大獨裁的序曲，民進黨的戰略目標很清楚，就是要一黨專政，因為在野立委全部罷光，台灣最後一個監督政府的力量就全滅了。圖／聯合報系資料照片

立委就職即將滿一周年，不少罷免團體磨刀霍霍，準備罷免國民黨立委。國民黨立委羅智強今天表示，大罷免就是大獨裁的序曲，民進黨的戰略目標很清楚，就是要一黨專政，因為在野立委全部罷光，台灣最後一個監督政府的力量就全滅了。

羅智強表示，面對2月1日民進黨即將發動的大罷免，他並不為自己憂心，卻是深深的為台灣民主憂心，一場赤裸裸的反民主惡罷即將上場，這是一場小蝦米對大鯨魚的搏鬥，和罷免基隆市長謝國樑的操作模式一樣，民進黨用國家資源餵養「偽公民團體」，由他們假裝中立，出來罷免「全部」的在野黨立委。

羅智強指出，一場罷免至少要1000萬元，41席在野區域立委，就是4億1千萬，請問這麼多的錢誰出？他說，參與政治工作30年，他從沒見過，街頭活動可以請吃山珍海味、鮑魚龍蝦的，但青鳥宴可以用辦桌來吸引抗議者；還有宗教團體可以出2700元的高鐵車費贊助參加街頭活動的民眾；一台月租幾十萬的變型金剛宣傳車已經開跑；全台到處派發的罷免傳單等，是要多有錢，才能做到這個程度？

羅智強說，國家機器金剛鐵拳，在野力量赤手空拳，即便扣掉在野黨刪除的預算，賴政府的總預算仍近三兆，結果府院黨竟可以部長、次長、發言人傾巢而出哭窮造謠，說請不起手語老師、發不出老農津貼、給不起發票獎金。換言之，執政黨是用「政府」的公器當武器在造謠，在野黨只有赤手空拳與之搏鬥，面對成百上千的謠言，澄清到死也澄清不完。

羅智強認為，民進黨戰術想定很簡單，由於罷免制度設計的不合理，只要25%的民眾出來投罷免票，就可以罷掉過半選民支持出來的立委，民進黨的支持者有40%，怎麼會催不出來？因此，這場反惡霸、反獨裁的民主保衛戰，在野黨的夥伴，當然會全力以赴、用命去拚。

羅智強說，台灣人民有沒有警覺，獨裁海嘯挾大罷免襲來，能不能站出來反抗、抵禦，能不能有超過25%的民眾投下反罷免票，才是台灣民主最後的防線，「腥風血雨將至，我們一起守護台灣得來不易的民主」。

羅智強也說，對於行政院可能再次提出選罷法覆議，並在大罷免議題上持續施壓，國民黨立院黨團會展開有效的反擊與闢謠行動，在行政院長施政總質詢及委員會質詢期間，直球對決、明確表達立場，提出合理的反駁與澄清，以避免綠營持續誤導民眾。

國民黨 民進黨 罷免 羅智強 行政院

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