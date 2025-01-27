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民團快閃擺攤拚連署 催高熱度

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉劉懿萱邱瑞杰／連線報導
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罷免浪潮四起，罷團透過開實體連署站、捷運站外擺攤、上街快閃等方式催高熱度，發起罷免北市藍委李彥秀的團體昨早在東湖五分市場設攤，不少採買年貨民眾加入連署，也有民眾嗆聲「不要來亂了」，雙方壁壘分明。

為反制民團與綠營鼓動大罷免潮，國民黨新生代組「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」發起人滿志剛說，他除了是民意代表的幕僚，也是個公民，民進黨因為審預算問題而做各種假資料，民進黨立委是詐騙國家隊，用詐騙方式來恐嚇民眾，讓人民生活在恐懼中，才是他們應該被罷免的理由。

他們鎖定罷免北市綠委吳思瑤、吳沛憶，昨天下午在萬華雙和市場舉辦年前最後一場連署，雖下雨，仍吸引民眾填連署意向書。「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟則表示，對罷免成案感到樂觀，酸民進黨立院黨團總召柯建銘直接要求全黨行動，部會小編做圖卡幫忙宣傳，多地市議員開始設站推罷免，「他們都不演了。」

新北六名區域藍委也被點名罷免，要罷免張智倫林德福洪孟楷的團體昨都開啟實體連署站。新北雙和罷團指出，兩周前因藍委狂刪除預算，罷免連署數量暴增，已有近萬份；罷免洪孟楷團體說，已收到幾千份。

推動罷免立委廖先翔的團體近日也加大能量，持續到人潮眾多地點募集連署，昨天上午在汐止火車站，下午在台北內湖區東湖哈拉影城和汐止原興廣場號召民眾參與連署。廖先翔感嘆，意識形態的對抗，支離破碎的台灣，需要大家一起把它縫合起來。

基隆市長謝國樑罷免案三個多月前剛落幕，基隆藍委林沛祥也面對罷免考驗。臉書「基隆絕沛」粉絲專頁先前號召民眾在實體連署站開設前先在家填寫連署書，近日在粉專上傳一張兩大疊郵件的照片。林沛祥說，綠營發動大規模罷免行動，已非單純的民意展現，背後更像是具政治目的操弄，是對民主核心價值與公民權益嚴重踐踏。

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