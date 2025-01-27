聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘喊 9天弄齊罷免書

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨喊話二月三日開議那天，全台罷免野火燎原。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨喊話二月三日開議那天，全台罷免野火燎原。記者曾原信／攝影

總預算戰火延燒，大罷免之戰遍地開花，罷免團體力拚民眾返回戶籍地過春節推進連署份數，民進黨立院黨團總召柯建銘更喊出通關密語「恭喜發財，罷免書拿來」。綠營人士評估，多項法案已激起民眾憤怒情緒，年後還有總預算及選罷法覆議案，罷免案將持續升溫。

柯建銘喊出罷免國民黨四十一席區域立委，促使朝野對抗升級，加上部會猛轟在野刪凍預算並不理智，也為大罷免添柴火。柯建銘昨再喊話，剩下九天，一定要將罷免書弄齊，在二月三日開議那一天，大家會看到有四十一台車子進入中選會。由於國民黨有意應戰，全台罷免野火燎原。

一名民進黨人士認為，立法院農曆年後才會送出總預算，甚至不排除將去年三讀後的財政收支劃分法一同送出，由於兩案都直接衝擊政院施政，預料政院提出覆議案的機率很大，加上連署加嚴版的選罷法確定覆議，年後可能出現「三大覆議案」，儘管民進黨因立院少數會輸掉表決，但也能爭取時間加強論述。

該人士分析，上會期多項法案已讓朝野累積相罵本，不只三法、總預算，還有警察人員人事條例及後續公教年改議題，甚至憲法訴訟法都讓執政黨從上到下取得論述機會，不擔心罷免熱度會隨覆議否決而降溫。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，藍白在立院推動多項毀憲亂政、傷害人民的法案，但在野的贏也不是贏，眼看多項從根本傷害國家、人民的法案通過，民意串連要罷免不適任藍委，這些都是堆疊上去的惡感和不滿，也是政治人物要付出的代價。

吳思瑤 憲法訴訟法 柯建銘 總預算 罷免 覆議案 財政收支劃分法 選罷法

延伸閱讀

柯建銘指翁曉玲「數學不如小學生」 白委酸：可能是同班同學

修憲罷總統？柯建銘酸「數學比小學生差」 翁曉玲：把民進黨也算進來了

郭正亮：藍營若保住葉元之、罷掉這綠委 必拿下2026新北市長

韓國瑜回國就到板橋為葉元之站台 他批柯建銘為權位煽動對立

相關新聞

卓揆嗆倒閣 被疑為罷免添柴火

立院通過史上最高中央政府總預算，行政院長卓榮泰卻認為刪凍過多，除提出覆議，也嗆聲「希望藍白敢倒閣」，被質疑為大罷免添柴火...

新聞眼／大罷免兩面刃 綠營禍福難料

農曆年前，政壇不平靜。大罷免如燎原之勢蔓延全台，行政院宣布「凍結對地方政府一半補助」和「對選罷法提覆議」，無疑是府院黨正...

區域聯防 藍三層次反惡罷

民進黨持續醞釀大罷免，國民黨評估綠營主打總預算案為仇恨動員添柴火，當務之急是要避免民進黨推波助瀾，讓罷免擴散成大海嘯。被...

民團快閃擺攤拚連署 催高熱度

罷免浪潮四起，罷團透過開實體連署站、捷運站外擺攤、上街快閃等方式催高熱度，發起罷免北市藍委李彥秀的團體昨早在東湖五分市場...

柯建銘喊 9天弄齊罷免書

總預算戰火延燒，大罷免之戰遍地開花，罷免團體力拚民眾返回戶籍地過春節推進連署份數，民進黨立院黨團總召柯建銘更喊出通關密語...

「衝著我來沒關係」 卓榮泰盼優先解凍國防、外交等預算

行政院長卓榮泰今天表示，如果在野黨願意讓步，他希望解凍國防部預算、恢復外交部對外聯繫相關預算、台電撥補等；他也說，衝著他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。