區域聯防 藍三層次反惡罷

民進黨持續醞釀大罷免，國民黨評估綠營主打總預算案為仇恨動員添柴火，當務之急是要避免民進黨推波助瀾，讓罷免擴散成大海嘯。被點名的藍委也要為第三階段的罷免投票提早準備，並以「黨中央」、「縣市」及「立委」三層次反制。

黨內人士研判，民進黨表面是大罷免，實際上是精準罷免，藍綠都以「補選能贏」為最高考量，像民進黨立委吳沛憶、吳思瑤若被罷免成功，接下來由誰接棒？國民黨立委葉元之、羅廷瑋也被評估若罷免成案，這兩席將稍有危險，黨中央要預先防範與布局。

北市中正萬華吳沛億若被罷免，台北市議員鍾小平因猛打柯案勢必難獲民眾黨支持，據傳無黨籍于美人近日已開始暖身備戰；吳思瑤若被罷免，台北市議員侯漢廷與張斯綱也必須整合。此外，若葉元之被罷免後的補選，新北市新聞局長李利貞被點名可能提前上陣。

行政院將針對必須附身分證的「選罷法加嚴版」修法提出覆議，若覆議被否決，最快二月中下旬才會適用新法。

中選會前主委陳英鈐表示，加嚴版選罷法還沒有生效前已向中選會提出之罷免案就適用舊法，連署將不需要附身分證影本，因此，罷免團體力拚二月初提出罷免案以適用舊法。

國民黨副秘書長、立委李彥秀說，國民黨不會被動挨打，黨中央會有反制「大罷免」的主軸，用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」。

李彥秀說，在縣市層級採取「區域聯防」，配合藍營執政縣市長打「團體戰」及「政績戰」，避免落單遭各個擊破；至於「候選人」，將持續宣傳服務與問政成績，用正面陽光訴求凸顯民進黨的鬥爭惡意。

國民黨立委賴士葆批評，選罷法規定立委就職一年後才能展開罷免，此前的連署基本上無效，但許多案都偷吃步，連署時不壓日期，待二月一日才把日期填上去，明顯鑽法律漏洞，違規偷跑。不具名藍委批評中選會放任亂象橫生，是配合民進黨運作的選務機關。