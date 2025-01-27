卓揆嗆倒閣 被疑為罷免添柴火

立院通過史上最高中央政府總預算，行政院長卓榮泰卻認為刪凍過多，除提出覆議，也嗆聲「希望藍白敢倒閣」，被質疑為大罷免添柴火。立法院長韓國瑜昨利用拜廟機會說，國不泰、民不安是政治人物與政府的責任，「政府不做好，拜老天爺有什麼用」？

行政院一一四年總預算編列三兆一三二五億元，立院刪除包括補貼台電一千億元在內的二○七五億元，通過總預算二兆九二五○億元創史上新高，但行政院各部會卻紛紛「喊窮」，聲稱刪凍預算已犧牲民眾權益與福利，甚至恐讓機關運作停擺，雖被國民黨及民眾黨質疑造謠，但府院質疑在野黨報復性刪減預算的言論不減。

卓榮泰日前接受網路節目專訪的內容昨天播出，他說，每次表決就是「六十二對五十一（指在野黨與執政黨的立委席次差距）」，立院一一三席立委中，就是由那十一席在主導國家走向，「這是非常危險的」。

主持人黃暐瀚指出，若倒閣能解決朝野對抗問題，院長願意下台？卓榮泰表示「我願意啊」；黃追問如果倒閣後國會改選，到時民進黨立委席次還是沒過半呢？卓榮泰說，那就是民進黨對不起自己，對不起國家，代表努力不夠，不然不會陷入今天這個狀況。

行政院已決定於春節過後對「公職人員選舉罷免法」部分條文修正案提出覆議，也會在收到立法院預算書後要對總預算提起覆議，民進黨府院黨持續「對抗」在野黨，被視為替遍地開花的罷免案添加柴火，其中新北市板橋區選出國民黨立委葉元之，是民進黨鎖定的罷免主要目標之一。

葉元之決定啟動「熱戰」直球對決罷免案，昨成立板橋溪崑地區服務處，邀韓國瑜到場寫春聯，並到板橋北極宮參拜。葉元之雖強調服務處開張與罷免案無關，但仍說罷免案都是民進黨在背後支持，還酸民進黨立院黨團總召柯建銘「大家都知道你很想當院長」，柯建銘為自身野心及權位煽動對立，把台灣搞得烏煙瘴氣，把過年氣氛搞僵了。

韓國瑜說，拜廟祈福第一句話就是祈求「風調雨順、國泰民安」，風調雨順是老天的責任，「國不泰、民不安是誰的責任」？是政治人物與政府的責任，老天爺負百分之五十責任、人類責任占百分之五十，沒有風調雨順要拜託老天爺下點雨，但不要颱風、地震，國不泰、民不安而去拜老天爺，祂會說「政治人物及政府都不做好，光拜老天爺有什麼用？」

韓國瑜還說，他剛去參加美國總統就職典禮，不論民主黨、共和黨都希望美國第一、美國強大，台灣也是這個樣子，需要大家一起來打拚。