「衝著我來沒關係」 卓榮泰盼優先解凍國防、外交等預算

中央社／ 台北26日電
行政院長卓榮泰（中）。聯合報記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）。聯合報記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今天表示，如果在野黨願意讓步，他希望解凍國防部預算、恢復外交部對外聯繫相關預算、台電撥補等；他也說，衝著他來沒關係，行政院長特別費全刪，但把其他部長的特別費恢復。

行政院長卓榮泰日前接受「下班瀚你聊」節目專訪，內容於今晚播出。卓榮泰表示，年假過後，經總統賴清德核可，將會對114年度總預算提出覆議。覆議是讓國會有機會重新再審議法案及預算，大家來談，總是可以談出一個方向。

主持人詢問，如果在野黨願意讓步，會先幫哪幾個部會爭取預算。卓榮泰指出，第一個當然是先把國防部被凍結的新台幣744億元預算解凍；再來外交部對外聯繫的相關費用，一定不能這樣刪減；第三則是對台電的補貼，這關係到民生。接著就是文化部，文化是根，相關的預算一定要恢復。

卓榮泰提到，政府一直在推動社宅，而在野黨卻連推動社宅的預算都要刪除，這個跟政府政策、民間期待及青年需要完全不同調。

另外，卓榮泰也希望能夠恢復總統的國務機要費，他說，有多少外賓來是要用國務機要費，很多弱勢團體的協助也要用到國務機要費，連這個都砍，從來沒有過。

卓榮泰強調，行政院長的特別費全部刪掉都沒關係，希望把別人的都恢復，這樣也不必搞什麼倒閣，就好好的大家一步步往下走。

卓榮泰說明，他身為閣揆，就是要對閣員及內閣團隊負責任，今天預算被刪，不管刪多刪少，他都有責任，因為他沒有捍衛好。所以衝著他來沒關係，把其他部長的特別費恢復，他自己的特別費，可以完全配合。

罷免

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