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柯建銘指翁曉玲「數學不如小學生」 白委酸：可能是同班同學

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）上午舉行記者會，針對國民黨立委翁曉玲提出修憲罷免總統，柯建銘要她別再秀下限。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）上午舉行記者會，針對國民黨立委翁曉玲提出修憲罷免總統，柯建銘要她別再秀下限。記者曾原信／攝影

國民黨立委翁曉玲揚言推修憲公投罷免總統，引來民進黨立法院黨團總召柯建銘嘲諷數學比小學生不如。民眾黨立委張啓楷今天質疑，民進黨在立法院僅有51席立委，未來要如何罷免25席國民黨區域立委，如果翁曉玲的數學要重修，柯建銘可能會成為同班同學。

柯建銘上午舉行記者會表示，「恭喜發財、罷免書拿來」，搶救台灣只剩下9天而已，呼籲台灣人民趕快站出來，翁曉玲要推動修憲公投罷免總統，但是修憲要經過4分之3立委同意，藍白兩黨在國會席次占54%，「難道54%大於3/4，翁曉玲的數學比小學生不如。」

張啓楷透過新聞稿指出，柯建銘要全體民進黨立委成立「服務站」，負責收集全國各地罷免書，然而賴清德總統先前卻在臉書發文，「近期許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音」，柯建銘擺明不想演了，賴總統卻還想繼續演下去，問題是民進黨發動大罷免潮，不斷製造社會對立，這豈是國家之福。

張啓楷提及，柯建銘在今年1月4日突然拋出「雙罷」議題，包括罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，另外還準備罷免國民黨41席區域立委，而對於韓國瑜慶賀美國總統川普就職，柯建銘當時甚至還大酸，「韓國瑜到美國，精確的解釋應該是他的畢業旅行了。」

張啓楷說明，根據立法委員互選院長副院長辦法，改選立法院長必須經過全體立委3分之1以上人數提議、出席立委3分之2以上人數通過，也就是說要有76位立委通過，如今民進黨在立法院僅有51席立委，未來要如何罷免25席國民黨區域立委。

張啓楷批評，以前民進黨想要推動罷免，都說是公民團體所發起，如今柯建銘擺明不想演了，賴總統卻要撇清是「公民團體」自發性推動罷免行動，根本就是民進黨的兩面手法，難道民進黨把全國民眾當作是瞎子，基本上罷免投票是一種仇恨投票，民進黨不斷製造社會對立，最後自食惡果的也一定會是民進黨。

張啓楷 柯建銘 罷免 翁曉玲

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