廖先翔以社宅地點不當刪預算 罷團批：社宅只嫌少、不嫌多

發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今在汐止兩處地點蒐集民眾的罷免連署書。廖以場址不合適，力主刪除「白匏湖」開發案預算，遭罷免團體抨擊，因為社宅只嫌少，不嫌多，廖先翔不應刪社宅預算。

推動罷免七區立委廖先翔陣營在臉書，成立「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」粉絲專頁，透過網路串連支持者，今天上午在汐止火車站，下午在台北內湖區東湖哈拉影城和汐止原興廣場號召民眾參與連署。

罷團工作人員說，上午在汐止火車站有許多民眾填寫連署書，為了增加效率，現場分成「自行填寫」、「代寫」、「收件」3區，怕寫不好的鄉親，可以到「代寫」區找志工代寫。因為東湖飄雨，後來把地點改到鄰近的明湖國中外，連署民眾一度要排隊，在原興廣場也見民眾冒雨填寫，感謝民眾支持。

行政院2023年6月宣布推動「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，由中央挹注134.7億元，興建1200戶社宅和社福機構、多功能運動園區和生態公園，去年展開土地變更、環評作業，預計今年發包，2028年完工。

廖先翔認為，政府因社會住宅戶數難以達標，所以動歪腦筋，打算在白匏湖蓋社宅，但當地形定是國際組織描述的被標籤化、孤立地點，並不合適，他主張應在更合適的樟樹灣文高用地、保長坑營區蓋社宅。

新北市議員張錦豪表示，白匏湖社宅基地就在南港、汐止的交界處，經新台五路往基隆、台北都非常方便，距離國道3號交流道只有3分鐘車程，還緊鄰遠雄、Costco兩大商場。努力多年，計畫終於通過，沒想到卻被廖先翔報復性的刪除預算。