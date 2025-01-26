快訊

尹錫悅遭起訴！檢方以內亂罪提公訴 創南韓現任總統首例

首波寒流報到...11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

影／楊梅休息站火燒車4死慘劇...警民第一時間衝現場 持滅火器、剪安全帶救人

聽新聞
0:00 / 0:00

廖先翔以社宅地點不當刪預算 罷團批：社宅只嫌少、不嫌多

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今天下午在汐止原興廣場，蒐集民眾的罷免連署書。記者邱瑞杰／攝影
發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今天下午在汐止原興廣場，蒐集民眾的罷免連署書。記者邱瑞杰／攝影

發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今在汐止兩處地點蒐集民眾的罷免連署書。廖以場址不合適，力主刪除「白匏湖」開發案預算，遭罷免團體抨擊，因為社宅只嫌少，不嫌多，廖先翔不應刪社宅預算。

推動罷免七區立委廖先翔陣營在臉書，成立「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」粉絲專頁，透過網路串連支持者，今天上午在汐止火車站，下午在台北內湖區東湖哈拉影城和汐止原興廣場號召民眾參與連署。

罷團工作人員說，上午在汐止火車站有許多民眾填寫連署書，為了增加效率，現場分成「自行填寫」、「代寫」、「收件」3區，怕寫不好的鄉親，可以到「代寫」區找志工代寫。因為東湖飄雨，後來把地點改到鄰近的明湖國中外，連署民眾一度要排隊，在原興廣場也見民眾冒雨填寫，感謝民眾支持。

行政院2023年6月宣布推動「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，由中央挹注134.7億元，興建1200戶社宅和社福機構、多功能運動園區和生態公園，去年展開土地變更、環評作業，預計今年發包，2028年完工。

廖先翔認為，政府因社會住宅戶數難以達標，所以動歪腦筋，打算在白匏湖蓋社宅，但當地形定是國際組織描述的被標籤化、孤立地點，並不合適，他主張應在更合適的樟樹灣文高用地、保長坑營區蓋社宅。

新北市議員張錦豪表示，白匏湖社宅基地就在南港、汐止的交界處，經新台五路往基隆、台北都非常方便，距離國道3號交流道只有3分鐘車程，還緊鄰遠雄、Costco兩大商場。努力多年，計畫終於通過，沒想到卻被廖先翔報復性的刪除預算。

罷團人員也說，社宅基地合不不適有不同的討論，但是社宅只嫌少，不嫌多，廖先翔可以推動更多社宅開發案，但不應該刪除已經定案的建設預算，但社宅胎死腹中。

發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今天下午在汐止原興廣場，蒐集民眾的罷免連署書。記者邱瑞杰／攝影
發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今天下午在汐止原興廣場，蒐集民眾的罷免連署書。記者邱瑞杰／攝影
發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今天下午在汐止原興廣場，蒐集民眾的罷免連署書。記者邱瑞杰／攝影
發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今天下午在汐止原興廣場，蒐集民眾的罷免連署書。記者邱瑞杰／攝影

廖先翔 社宅 罷免

延伸閱讀

白匏湖社宅預算遭刪 綠轟廖先翔：不知民間疾苦公子哥

提案刪外交部四億遭炎上 廖先翔：白蝦是藍綠共同議題

新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

提案刪白匏湖社宅預算 廖先翔：買不到鹹酥雞的地點誰要住

相關新聞

郭正亮：藍營若保住葉元之、罷掉這綠委 必拿下2026新北市長

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免四十一席區域藍委，全台連署開跑，其中板橋選區葉元之成頭號目標。對此，前立委郭正亮表示，「藍白合」必須連動到2026地方選舉，乾脆讓板橋來大PK，把民進黨立委張宏陸也罷免掉，如果這次能保住葉元之，也等於國民黨將拿下新北市長。

修憲罷總統？柯建銘酸「數學比小學生差」 翁曉玲：把民進黨也算進來了

國民黨立委翁曉玲擬提修憲案，增訂人民提案連署罷免總統，遭民進黨立院黨團總召柯建銘批數學比小學生還不如。翁曉玲今天說，「我...

翁曉玲拋修憲罷總統 柯建銘酸可笑：數學不如小學生

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免藍營區域立委，國民黨立委翁曉玲則拋修憲直接公投罷免總統。柯建銘則翻出修憲門檻批評，翁曉玲...

柯建銘指翁曉玲「數學不如小學生」 白委酸：可能是同班同學

國民黨立委翁曉玲揚言推修憲公投罷免總統，引來民進黨立法院黨團總召柯建銘嘲諷數學比小學生不如。民眾黨立委張啓楷今天質疑，民...

廖先翔以社宅地點不當刪預算 罷團批：社宅只嫌少、不嫌多

發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團體，今在汐止兩處地點蒐集民眾的罷免連署書。廖以場址不合適，力主刪除「白匏湖」開發...

藍營喊罷綠委吳思瑤、吳沛憶 雙和市場民眾冒雨簽連署

大罷免潮連署持續，國民黨新生代組「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」，鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，反制民進黨喊罷41席區域藍委。今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。