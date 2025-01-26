藍營喊罷綠委吳思瑤、吳沛憶 雙和市場民眾冒雨簽連署

大罷免潮連署持續，國民黨新生代組「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」，鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，反制民進黨喊罷41席區域藍委。今天下午在萬華雙和市場是年前最後一場，天公不作美下大雨，不少民眾仍前來填連署意向書。

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟表示，昨天在南門市場擺設罷免站，民眾相當踴躍，還有士林北投想罷免吳思瑤的民眾來簽署意向書，南門市場成績滿好，將200多份意向書。

劉思吟說，目前連署情況，很多人將連署書帶回家過年讓家人填，團隊2月1日會設相關站點回收；罷免雙吳的意向書已經超過9成，團隊相當樂觀，不用擔心第一階段門檻。

媒體追問藍營市黨部請未來要選該區議員加入罷免行動、吳沛憶認為選議員應該去蹲點。劉思吟直言，她倒是要質疑民進黨，柯建銘直接全黨行動，甚至聯合部會開始做圖卡、小編幫忙宣傳，直呼民進黨根本是全台直接集資。

劉思吟說，她不禁懷疑民進黨是不是拿人民納稅錢在做此事，昨天看到柱子張貼要罷免國民黨文宣的報導，連民進黨桃園、台中等地市議員都開始設站罷免，直呼「他們都不演了。」

「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」發起人滿志剛則說，他除了是民意代表的幕僚，也是個公民，民進黨因為審預算問題而做各種假資料，民進黨立委則是詐騙國家隊，用詐騙方式來恐嚇民眾，讓人民生活在恐懼之中，這才是他們應該被罷免的理由，而不是罷免他們的目的性要被彰顯出來。