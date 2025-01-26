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台中藍綠委全罷 盧秀燕：見證台中8位立委做得很好

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕呼籲罷免團體，不管正反方，過年期間不要讓民眾感受政治對立，而是友善溫暖。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕呼籲罷免團體，不管正反方，過年期間不要讓民眾感受政治對立，而是友善溫暖。圖／新聞局提供

台中市盧秀燕今前往關懷街友，被媒體問到台中市8位立委皆被罷免，有何看法？盧秀燕說，八位立委都做得很好，她是見證人。不管正反方尋求民眾支持，希望大家過好年，避免快樂假期被干擾。

民進黨市議員周永鴻則表示，藍白立委不傳達民意、守護人民，「惡僕欺主」，市長盧秀燕實在誤解了罷免潮的意義，是藍白立委讓大罷免在過年期間越燒越旺。

市長盧秀燕表示，過年就希望大家過好年，因為罷免工作要尋求民眾的支持，不管正方或是反方，她很希望這段時間，盡量不要打擾民眾，讓民眾們減少政治對立的氛圍，希望民眾感受到的是友善、溫暖跟團結，。

盧秀燕說，所以她昨天就開始呼籲，希望大家讓民眾過好年，還給民眾一個溫暖、安靜，同時不被打擾，而且很溫馨的一個台中。

盧秀燕表示，拜託大家，希望這段時間大家休兵，也希望大家好好過年，這是台中之福，也是國家之福。「更何況我們台中市的8個立委做得都很好」，她不是立委，但她是見證人，台中不管藍綠什麼顏色的立委都做得很好，非常辛苦，希望大家能夠支持他們。

不過最重要的是，因為罷免工作是社會運動，所以會尋求社會上大家的支持，會去尋求連署或動員等，盧秀燕說，其實她希望台中市民在過年期間不被打擾，感受到的是一個溫暖、友善、快樂的過年，這個是絕大多數民眾的希望，我們要重視民意、重視民眾的心聲。

周永鴻表示，本該是人民公僕的藍白立委不傳達民意、守護人民，反而強推惡法剝奪人民權利、惡搞預算影響民眾日常生活，讓人民發動罷免反抗「惡僕欺主」，而且越來越團結。盧市長實在誤解了罷免潮的意義。

周永鴻說，盧秀燕該溝通的對象不是罷免團體，而是惡搞中央預算、提高選罷法罷免門檻，又趕在年前最後一天把法規送到行政院的國民黨委員們。是這些人讓罷免潮要過年還越燒越旺，唯有他們回頭是岸，才真是台中之福，國家之福。

台中市 盧秀燕 罷免

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