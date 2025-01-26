修憲罷總統？柯建銘酸「數學比小學生差」 翁曉玲：把民進黨也算進來了

國民黨立委翁曉玲擬提修憲案，增訂人民提案連署罷免總統，遭民進黨立院黨團總召柯建銘批數學比小學生還不如。翁曉玲今天說，「我認為民進黨理應要支持我的修憲構想，所以把民進黨立委的人數也算進來了。」

憲法增修條文第12條規定，修改憲法，須經立法院立委4分之1之提議，4分之3之出席，及出席立委4分之3之決議，提出憲法修正案，但在野陣營目前僅62席，未及門檻，柯建銘因此大酸翁曉玲數學比小學生還不如。

翁曉玲表示，自一個月前，她提出了人民直接罷免權怎可遺漏總統在外的想法後，引起社會大眾多所討論和支持，她便開始著手研究修憲條文。

翁曉玲指出，她的初步構想是，參考現行「總統副總統選舉罷免法」由人民連署推舉無黨籍總統候選人1.5%的連署門檻規定，再加上「公職人員選舉罷免法」中罷免案連署人達10%以上規定，亦即只要達到全國選舉人總數1.5%以上的提議，10%以上的連署提出，就可成立罷免總統提案，再交由全體選民過半數之投票、有效票過半數同意罷免，即為通過罷免案。

翁曉玲說，她雖知修憲不易，光是要通過立法院成立修憲案就難上加難，但是「人民提案連署罷免總統」，確實是實現直接民權、落實罷免民主的重要事項。

翁曉玲呼籲，這議題應該不分藍綠白政黨立場，只要站在「憲政民主至上」的立場者，應該均會支持才對，民進黨如果反對的話，不就說明「反對沒收人民罷免權」是騙人的，因為民進黨不敢支持人民罷免總統權。

翁曉玲說，柯建銘說她數學不好，但她不是數學不好，而是她認為民進黨理應要支持她的修憲構想，所以把民進黨立委的人數也算進來了。