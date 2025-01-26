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郭正亮：藍營若保住葉元之、罷掉這綠委 必拿下2026新北市長

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免四十一席區域藍委，全台連署開跑，其中板橋選區葉元之成頭號目標。對此，前立委郭正亮表示，「藍白合」必須連動到2026地方選舉，乾脆讓板橋來大PK，把民進黨立委張宏陸也罷免掉，如果這次能保住葉元之，也等於國民黨將拿下新北市長。

民進黨大罷免時代來臨，郭正亮前天（24日）在網路節目《亮話天下》中表示，葉元之如果挺過這一關「就大尾了」，藍白若真的在板橋合作，把張宏陸罷免掉，那國民黨在2026新北市長之戰一定當選，「因為民進黨立委蘇巧慧被破了局，大家要從新北市長的前哨戰這個角度，來看板橋區的罷免案」。

郭正亮更表示，民眾黨主席要跟國民黨好好談2026選舉策略，白營有機會選新竹市長、宜蘭縣長，這兩個地方都是三腳督。這次罷免潮跟2026地方之戰連動，兩黨真的要好好想一想。

此外，葉元之今天（26日）邀請立法院長韓國瑜參與地方活動，因適逢罷免行動，引發關注。葉強調，都是過年例行活動，韓特別照顧每位立委，本身也是板橋人而前來參與；他反批，民進黨在背後支持罷免，而立委柯建銘也是為自身野心及權位煽動對立，把過年氣氛都搞僵了。

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