快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

韓國瑜回國就到板橋為葉元之站台 他批柯建銘為權位煽動對立

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委葉元之今找立法院長韓國瑜參與地方活動，活動前受訪。記者李成蔭／攝影
立委葉元之今找立法院長韓國瑜參與地方活動，活動前受訪。記者李成蔭／攝影

立委葉元之今天邀請立法院長韓國瑜參與地方活動，因適逢罷免行動，引發關注。葉強調，都是過年例行活動，韓特別照顧每位立委，本身也是板橋人而前來參與；他反批，民進黨在背後支持，而立委柯建銘也是為自身野心及權位煽動對立，把過年氣氛都搞僵了。

葉元之板橋溪崑地區服務開張，找來韓國瑜到場一同參與寫春聯活動，吸引人潮。

葉元之表示，對民代而言，過年到了就是把握時間去拜年，過往每一年都會跑市場、發春聯等活動，這些都是例行工作；韓國瑜是立法院大家長，也是板橋人，所以今天特別跟大家見面與拜年，也來板橋北極宮參拜。

葉元之強調，他辦的活動都，和罷免案沒有關聯，他酸柯建銘「大家都知道柯很想當院長」，但籲：柯別為個人野心而做，現在「大家在過年欸」，就在那邊煽動仇恨，把台灣搞得烏煙瘴氣，過年就是喜氣、講吉祥話並跟大家拜年，應該存好心、說好話、做好事才對，野心家別為權位煽動對立 ，把過年氣氛都搞差了。

韓院長說他一返台就來板橋參加活動，葉元之強調，自己是在院長出國前就約了，當時他也擔心韓有時差或行程問題，但沒想到韓院長一口就答應，非常感謝。

立委葉元之今找立法院長韓國瑜參與地方服務處活動。記者李成蔭／攝影
立委葉元之今找立法院長韓國瑜參與地方服務處活動。記者李成蔭／攝影
立委葉元之今找立法院長韓國瑜參與地方服務處活動。記者李成蔭／攝影
立委葉元之今找立法院長韓國瑜參與地方服務處活動。記者李成蔭／攝影

罷免

延伸閱讀

翁曉玲拋修憲罷總統　柯建銘酸可笑：數學不如小學生

影／國不泰、民不安誰之過？ 韓國瑜：政治人物與政府

影／韓國瑜出席寫春聯活動 讚葉元之敢為民喉舌

柯建銘：大法官人數不足不能釋憲 在家裡禪定就好

相關新聞

用照片秀「絕沛」實力 林沛祥：尊重不同立場 勿被操弄

發動罷免基隆市立委團體，在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁公布一大疊信件的照片，稱要謝謝郵政人員的辛勞，也謝謝連署者用具體行動力...

年前拚一階達標…罷免團體曝：總預算案讓近期連署攀升

大罷免潮，民進黨立院黨團總召柯建銘喊2月3號開工全國41個選區藍委罷免案，會在早上送進中選會。民團發起的罷免李彥秀今一早...

陳水扁貼文響應「罷免救台灣」 網友：罷免賴清德救台灣

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，並下令全體黨團成員，休會後成立「服務站」，前總統陳水扁也在臉書回應五字...

韓國瑜回國就到板橋為葉元之站台 他批柯建銘為權位煽動對立

立委葉元之今天邀請立法院長韓國瑜參與地方活動，因適逢罷免行動，引發關注。葉強調，都是過年例行活動，韓特別照顧每位立委，本...

翁曉玲拋修憲罷總統 柯建銘酸可笑：數學不如小學生

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免藍營區域立委，國民黨立委翁曉玲則拋修憲直接公投罷免總統。柯建銘則翻出修憲門檻批評，翁曉玲...

曹興誠接受阿扁專訪 嗆「不罷免傅崐萁、王鴻薇 國會談何改革」

聯電創辦人曹興誠主張反共、捐錢支持台灣黑熊學院，前總統陳水扁譽為「新台獨之父」。曹興誠今日接受陳水扁專訪表示，近日他全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。