韓國瑜回國就到板橋為葉元之站台 他批柯建銘為權位煽動對立

立委葉元之今天邀請立法院長韓國瑜參與地方活動，因適逢罷免行動，引發關注。葉強調，都是過年例行活動，韓特別照顧每位立委，本身也是板橋人而前來參與；他反批，民進黨在背後支持，而立委柯建銘也是為自身野心及權位煽動對立，把過年氣氛都搞僵了。

葉元之板橋溪崑地區服務開張，找來韓國瑜到場一同參與寫春聯活動，吸引人潮。

葉元之表示，對民代而言，過年到了就是把握時間去拜年，過往每一年都會跑市場、發春聯等活動，這些都是例行工作；韓國瑜是立法院大家長，也是板橋人，所以今天特別跟大家見面與拜年，也來板橋北極宮參拜。

葉元之強調，他辦的活動都，和罷免案沒有關聯，他酸柯建銘「大家都知道柯很想當院長」，但籲：柯別為個人野心而做，現在「大家在過年欸」，就在那邊煽動仇恨，把台灣搞得烏煙瘴氣，過年就是喜氣、講吉祥話並跟大家拜年，應該存好心、說好話、做好事才對，野心家別為權位煽動對立 ，把過年氣氛都搞差了。