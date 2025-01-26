台東罷團稱一階段跨門檻 黃建賓：民進黨轉移施政不力焦點

大罷免潮來襲，鎖定台東縣國民黨立委黃建賓的罷免團體「挫賓行動」稱已達到一階段連署書目標。黃建賓今天表示，民進黨黨公職已表態發動全台大罷免，就是要透過惡意罷免轉移民進黨政府施政不力的焦點。

黃建賓表示，自己是台東在地子弟，從基層村幹事到擔任立委，都是希望為家鄉服務，上任一年來，已成功爭取台東旅宿業電價凍漲、東部幹線票價凍漲、EMU3000座椅優化、颱風農損全品項補助、道路設施改善經費、多所學校設施改善經費，以及成功阻止國防部在台東關山設置戰備道等等，受到許多鄉親支持與肯定。

對於罷團稱一階段連署已達標，黃建賓說，自己除了持續做好立委本職，在立法院爭取台東公平的權益與福利，並強力監督政府，不讓中央把台東當作二等公民，更會直球對決，針對假消息強力闢謠，如先前台灣史前文化博物館預算及花東雙軌電氣化等議題，皆直接點破府院黨及網軍側翼的話術，不讓假訊息破壞台東的良善與團結。

黃建賓也批評，近日府院黨帶頭，結合網軍側翼散播有關總預算的假消息，甚至拿東部建設當威脅，根本不把東部人民安全放在眼裡。