用照片秀「絕沛」實力 林沛祥：尊重不同立場 勿被操弄

發動罷免基隆市立委團體，在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁公布一大疊信件的照片，稱要謝謝郵政人員的辛勞，也謝謝連署者用具體行動力展現「絕沛民意實力」。林陣營稱尊重及支持公民罷免權利，民主社會應珍視多元聲音與不同立場的存在，不應被短視的政治操弄破壞。

全台各地都慢慢湧現罷免立委風潮，基隆市長謝國樑罷免案3個多月前剛落幕，林沛祥也面對罷免考驗。臉書「基隆絕沛」粉絲專頁先前號召民眾在實體連署站開設前，先在家裡填寫連署書，不久後又在粉專上傳一張兩大疊郵件的照片。

粉專管理人說，感謝中華郵政從業人員的辛勞努力，兢兢業業地寄達每一封信件，他們才能收到滿滿的罷免連署信。因為郵局專業公正中立的角色，民眾才能享有得來不易的秘密通訊自由。農曆新年將近，要向郵務人員說一聲感謝，相信社會各行業也都堅守工作崗位，兢兢業業地維持國家的運作與進步。

粉專管理人表示，也要謝謝來自各行各業無私勇敢的連署書寄件人，謝謝大家願意相信未曾蒙面的彼此，透過網路一點一滴累積互信，用郵寄連署書的具體行動力，展現絕沛民意實力，預計1月28日晚上會公布實體連署站的地點與時間。

農曆春節即將來到，今天是9天連假的第2天，粉專管理人也請支持「絕沛」的民眾，先安心過年，勿過度擔憂選罷法新舊制爭議。推動罷免的每個階段期程安排，都是基於對「絕沛必勝」最有利的考量，隨時動態調整，不受干擾。

推動罷免林沛祥核心陣營，提醒支持者要先確認自己與親人的連署書，字要寫端正，保存好不要被騙走，一旦公布實體連署站，大家再一起交卷，不會寫的人，也有更多的時間好好在現場寫。

林沛祥認為，選舉與罷免是憲法賦予公民的權利，是民主社會核心基石，他充分尊重與支持。只是民進黨近期發動大規模罷免行動，已遠非單純的民意展現，背後更像是具政治目的的操弄，是對民主核心價值與公民權益的嚴重踐踏。民進黨應該誠實面對施政問題，回應社會的真正期待，而非以濫用公民權益的方式攻擊異己。