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年前拚一階達標…罷免團體曝：總預算案讓近期連署攀升

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民團發起的罷免李彥秀今一早也在東湖五分市場設攤，有不少民眾趁採買年貨前加入連署，不過也有民眾嗆聲「不要來亂了。」記者林麗玉／攝影
民團發起的罷免李彥秀今一早也在東湖五分市場設攤，有不少民眾趁採買年貨前加入連署，不過也有民眾嗆聲「不要來亂了。」記者林麗玉／攝影

罷免潮，民進黨立院黨團總召柯建銘喊2月3號開工全國41個選區藍委罷免案，會在早上送進中選會。民團發起的罷免李彥秀今一早也在東湖五分市場設攤，有不少民眾趁採買年貨前加入連署，不過也有民眾嗆聲「不要來亂了。」

台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天也趁年前到東湖五分市場拜早年，掃完市場也到攤位當志工。

吳欣岱說，這次大罷免潮，她發現台灣有一塊民眾很想罷免不適任立委，台灣基進會協助民眾表達意見，尤其之前她掃市場，大部分的人是問有沒有連署書，不過今天遇到很多都說我已經簽了就等第二階段，希望趕在2月中、2月初快將資料整理好送出去。

罷免團體表示，他們的目標是農曆年前第一階段達標，目標是3180分，目前的罷免份數尚未統計，不過坦言立法院總預算三讀通過後，有「炸出一些民眾出來連署」，比較明顯民眾有議員加入連署罷免的份數有衝高。

10年前也曾參與罷免前立委蔡正元的罷免團體志工說，她過去就曾參與罷免蔡正元，現在再來當志工，對港湖民眾有信心，可以讓罷免案進入投票的第三階段。

民團發起的罷免李彥秀今一早也在東湖五分市場設攤，有不少民眾趁採買年貨前加入連署，不過也有民眾嗆聲「不要來亂了。」記者林麗玉／攝影
民團發起的罷免李彥秀今一早也在東湖五分市場設攤，有不少民眾趁採買年貨前加入連署，不過也有民眾嗆聲「不要來亂了。」記者林麗玉／攝影
台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天也趁年前到東湖五分市場拜早年，掃完市場也到攤位當志工。記者林麗玉／攝影
台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天也趁年前到東湖五分市場拜早年，掃完市場也到攤位當志工。記者林麗玉／攝影

台灣基進 李彥秀 柯建銘 罷免 蔡正元

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