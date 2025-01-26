罷免案連署進逼 廖先翔：支離破碎的台灣需要大家縫合

新北市立委廖先翔面臨罷免挑戰，發動者持續廣徵連署書，「白匏湖」開發案成為正反陣營攻防焦點。廖先翔認為，白匏湖不適合蓋社宅，樟樹灣、保長坑都有更合適場址，所以刪除算。新北市議員張錦豪說，社宅預地定在汐止、南港交界處，並不偏僻，廖不應報復性刪除預算。

推動罷免七區立委廖先翔陣營在臉書成立「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」粉絲專頁，透過網路串連支持者，近日並在汐止火車站、原興廣場等人潮眾多地點募集連署，瑞芳、萬里一帶也會去設點徵求連署書。

廖先翔表示，「罷免是全台性的問題」，意識形態的對抗，4年1次就夠了，支離破碎的台灣，需要大家一起把它縫合起來。

2023年6月前行政院長陳建仁宣布，要推動「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，由中央挹注134.7億元，興建1200戶社宅和社福機構、多功能運動園區和生態公園，去年展開土地變更、環評作業，預計今年發包，2028年完工，但廖先翔提案刪除預算，全案中止。

廖先翔說，聯合國人類住區規畫部的報告，主張社會住宅的設置應避免孤立，並納入城市整體規畫，減少社會分裂與標籤化風險。在不對的地方蓋社宅會變成「鬼城」，汐止白匏湖基地可做為高科技產業園區，吸引輝達等大廠來投資。

廖先翔認為，政府先前因為訂定的社會住宅戶數難以達標，所以動歪腦筋，打算在原本要設置監獄的白匏湖蓋社宅，但用膝蓋想也知道，蓋好後會如國際組織描述的被標籤化的孤立地點，成為治安死角鬼城，「試想一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住」，社宅聯外交通如汐止咽喉，對嚴峻的汐止交通也是雪上加霜。

廖先翔表示，擔任新議員時就支持「崇德好室」建案，上任立委後也積極評估地點，像閒置的樟樹灣文高用地、保長坑營區都合適，也符合蓋社宅本質，而不是為了達成數字目標，亂蓋一通。

白匏湖基地不蓋監獄，不做社宅，可以做什麼？廖先翔說，原開發計畫的運動設施、社福設施都可以保留，另外的土地可以推動成立產業園區。輝達提出總部選址條件是至少3公頃土地、低密度建築、建蔽率大一點，白匏湖土地都符合。未來基隆捷運完成、聯外道路改善後，交通也不是問題。因此為了地方發展，他才主刪除白湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫。

張錦豪不同認廖先翔的「鬼城說」，張說，白匏湖社宅基地就在南港、汐止的交界處，位置非常關鍵核心，環境生態非常好，哪裡是鳥不生蛋？

張錦豪分析白匏湖的交通優勢，包括經新台五路往基隆、台北都非常方便，因為國道3號交流道就在山下，上下高速公路只要3分鐘。未來新增兩條12公迷道路，可以到橫科往南港，也有專用道「直達基隆捷運」。這處基地還緊鄰遠雄、Costco兩大商場，路程只要5分鐘，一橋之隔還有南港LaLaport商場，住在當地幸福極了。