快訊

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

爸爸失聯11天遺體尋獲 林葉亭確認身分當場崩潰

0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

大罷免潮藍營喊霸2綠委 年前最後一場號召民眾站出來

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」團隊昨天在南門市場，號召民眾出來簽署罷免民進黨立委吳沛憶意向書。本報系資料照。
「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」團隊昨天在南門市場，號召民眾出來簽署罷免民進黨立委吳沛憶意向書。本報系資料照。

全台罷免潮連署開跑，民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免41席區域藍委，國民黨新生代則組「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」，鎖定綠委吳思瑤吳沛憶，目前連續3天設站號召民眾簽署罷免雙吳意向書，分別收到破千份、近200份，今下午在萬華雙和市場是年後最後一場。

「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」團隊1月23日、24日接連在士林北投設站罷免意向書連署活動，昨天與今天則在中正萬華擺攤，號召民眾出來簽署罷免吳沛憶意向書。發起人滿志剛表示，罷免吳思瑤的第一階段門檻為2672人連署、吳沛憶則需2339人。

滿志剛說，士林北投2天收到罷免吳思瑤意向書超過1000件，昨天在南門市場則收到罷免吳沛憶意向書200多件，許多都是其他行政區的民眾，想簽但不能簽。今天下午3點30分是過年前最後一場，選在黃昏市場的雙和市場要讓在地人知道團隊是玩真的，希望大家踴躍出來簽署。

他指出，中正萬華需要一個顧及民眾的立委，而不是橡皮圖章的黨籍立委；民進黨立委都在造謠，用國家資源來詐騙民眾，就是詐騙國家隊，只好把她罷免掉。

滿志剛提到，許多民眾私下向團隊索取連署書回家寫，團隊2月正式開始連署罷免，1日與2日都會在士林北投、中正萬華固定設置連署站，不只單點，絕對會是有規模的設站。過年期間，將在臉書粉專「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」等社群媒體公布年後設站資訊，屆時歡迎民眾前來連署，團隊也會聯絡有簽意向書的民眾回來簽連署書。

吳思瑤 吳沛憶 柯建銘 罷免

延伸閱讀

大罷免遍地開花 韓國瑜、侯友宜春節連假接力合體葉元之

大罷免潮發燒 藍營號召民眾南門市場買年貨、罷免吳沛憶

老柯登高一呼 綠民代「信賴」、「信柯」兩樣情

罷免吳思瑤意向書首日近400份 藍營號召民眾站出來

相關新聞

用照片秀「絕沛」實力 林沛祥：尊重不同立場 勿被操弄

發動罷免基隆市立委團體，在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁公布一大疊信件的照片，稱要謝謝郵政人員的辛勞，也謝謝連署者用具體行動力...

年前拚一階達標…罷免團體曝：總預算案讓近期連署攀升

大罷免潮，民進黨立院黨團總召柯建銘喊2月3號開工全國41個選區藍委罷免案，會在早上送進中選會。民團發起的罷免李彥秀今一早...

陳水扁貼文響應「罷免救台灣」 網友：罷免賴清德救台灣

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，並下令全體黨團成員，休會後成立「服務站」，前總統陳水扁也在臉書回應五字...

大罷免潮恐來不及適用新法 李彥秀：提早準備第三階段

行政院將針對公職人員選舉罷免法修正案提出覆議，最快要到2月中下旬才生效，罷免團體力拚在2月初提出罷免案。國民黨立委李彥秀...

罷免案連署進逼 廖先翔：支離破碎的台灣需要大家縫合

新北市立委廖先翔面臨罷免挑戰，發動者持續廣徵連署書，「白匏湖」開發案成為正反陣營攻防焦點。廖先翔認為，白匏湖不適合蓋社宅...

大罷免潮藍營喊霸2綠委 年前最後一場號召民眾站出來

全台罷免潮連署開跑，民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免41席區域藍委，國民黨新生代則組「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」，鎖定綠委吳思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。