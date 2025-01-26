大罷免潮藍營喊霸2綠委 年前最後一場號召民眾站出來

全台罷免潮連署開跑，民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免41席區域藍委，國民黨新生代則組「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」，鎖定綠委吳思瑤、吳沛憶，目前連續3天設站號召民眾簽署罷免雙吳意向書，分別收到破千份、近200份，今下午在萬華雙和市場是年後最後一場。

「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」團隊1月23日、24日接連在士林北投設站罷免意向書連署活動，昨天與今天則在中正萬華擺攤，號召民眾出來簽署罷免吳沛憶意向書。發起人滿志剛表示，罷免吳思瑤的第一階段門檻為2672人連署、吳沛憶則需2339人。

滿志剛說，士林北投2天收到罷免吳思瑤意向書超過1000件，昨天在南門市場則收到罷免吳沛憶意向書200多件，許多都是其他行政區的民眾，想簽但不能簽。今天下午3點30分是過年前最後一場，選在黃昏市場的雙和市場要讓在地人知道團隊是玩真的，希望大家踴躍出來簽署。

他指出，中正萬華需要一個顧及民眾的立委，而不是橡皮圖章的黨籍立委；民進黨立委都在造謠，用國家資源來詐騙民眾，就是詐騙國家隊，只好把她罷免掉。

滿志剛提到，許多民眾私下向團隊索取連署書回家寫，團隊2月正式開始連署罷免，1日與2日都會在士林北投、中正萬華固定設置連署站，不只單點，絕對會是有規模的設站。過年期間，將在臉書粉專「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」等社群媒體公布年後設站資訊，屆時歡迎民眾前來連署，團隊也會聯絡有簽意向書的民眾回來簽連署書。