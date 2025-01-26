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罷團稱過半區域跨一階門檻 賴士葆主張2月1日前連署無效

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委就職將滿一周年，罷免團體對準國民黨立委發動罷免，據罷免團體統計已有過半選區跨過第一階段連署書門檻數。國民黨立委賴士葆今天表示，選罷法75條規定相當的清楚，就職年才可以展開罷免，亦即在這之前所展開的活動基本上都是無效。圖／聯合報系資料照片
立委就職將滿一周年，罷免團體對準國民黨立委發動罷免，據罷免團體統計已有過半選區跨過第一階段連署書門檻數。國民黨立委賴士葆今天表示，選罷法75條規定相當的清楚，就職年才可以展開罷免，亦即在這之前所展開的活動基本上都是無效。圖／聯合報系資料照片

立委就職將滿一周年，罷免團體對準國民黨立委發動罷免，據罷免團體統計已有過半選區跨過第一階段連署書門檻數。國民黨立委賴士葆今天表示，選罷法75條規定相當的清楚，就職年才可以展開罷免，亦即在這之前所展開的活動基本上都是無效。

反共護國志工聯盟總昨天在臉書稱，目前至少已有半數選區跨過第一階段提案連署書門檻數。賴士葆表示，雖然不少選區第一階段已經達成，但這些都是用偷吃步的方式，不壓日期，等到2月1日以後才把日期填上去去，明顯是刻意在鑽法律漏洞。

賴士葆指出，選罷法75條規定相當的清楚，要在就職年之後才可以展開罷免，亦即在這之前所展開的活動基本上都是無效的，中選會應該要確實依法行政，最好的方式就是重訂一個2025年2月1日以後展開罷免連署的表格。

賴士葆強調，只有新的連署表格才能夠確保連署是在2月1日以後進行的，否則按照目前已經達標的這些選區，其實都是違規偷跑。

國民黨 罷免 賴士葆 選罷法

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