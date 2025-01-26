柯建銘「超甲級甲動」令 綠委反應冷

民進黨立院黨團總召柯建銘日前在黨團會議上，對著所有民進黨立委登高一呼，要大家把服務處設成罷免連署站，昨天更加碼說這是「超甲級甲動」，是命令也是請求，但截至目前為止，五十一位民進黨立委，僅有極少數響應。對比綠委辦公室不分派系，都貼上賴清德總統春聯，「信賴」、「信柯」兩樣情。

民進黨人士表示，賴清德總統日前在中常會已定調，勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤，這是黨內立委幾乎無人響應，或更精確地說「沒人敢響應」主因。民進黨立委林岱樺就表示，支持賴清德的指示，尊重公民團體自主性。

除了賴總統態度外，自保心態是另一關鍵。據一位北部綠委轉述，柯建銘日前在黨團會議談到大罷免，加碼要所有民進黨公職站出來，所有民代服務處變成罷免連署站，這些在北部沒什麼市場的言論一出，他和另一位北部綠委面面相覷，兩人都認為此策略恐問題不小。

民進黨人士表示，大罷免是「傷敵也會自損」的戰術，多位北部綠委去年初都以相當驚險票數當選，若綠營發起罷免戰，藍營勢必鎖定他們進行報復罷免，藍營第一波已鎖定吳沛憶、吳思瑤，誰也不想變成第二波鎖定對象，當然不樂見民進黨繼續此路線。

柯建銘則表示，行政院一定按照憲法增修條文，會把選罷法覆議案於十日內送立法院，最晚就是二月二日下午五時半前。立法院二月三日開工日要覆議，而當天全國四十一個選區的罷免案會送中選會。