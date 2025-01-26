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被點名罷免 藍綠4立委回防選區

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林佳彣葉德正楊正海／連線報導

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免四十一席區域藍委，全台連署開跑，綠營特別點名藍委葉元之、羅廷瑋。國民黨方面擬採「精準罷免」，鎖定民進黨團幹事長吳思瑤、綠委吳沛憶。藍綠也趁春節時，回防選區。

葉元之昨天前往市場發送春聯，全程直播。他表示，去市場發春聯，是他當新北市議員就有在做的事情，「不用什麼事情都扯到罷免」。葉元之透露，今天服務處舉辦寫春聯活動，立法院長韓國瑜會到，大年初一（一月廿九日）新北市長侯友宜在板橋拜廟，他也會去。其他時間參加廟宇的活動，也是每年例行公事。

羅廷瑋在農曆年前已經積極掃街，屢現身於地方活動，隨著立法院休會，將重心放在地方經營。大年初一會與台中市長盧秀燕合體，發放小紅包，給予市民祝福。

對於被點名罷免，吳思瑤表示，對於毫無正當性的罷免，絕對會做好準備迎戰，她在士林北投從市議員到立委服務逾廿年，一直都保持高標準，基層民眾也都能感受到她真誠服務。

吳沛憶表示，民代職責應是帶給社會穩定和安定，不是帶頭作亂，如果發生這種報復性罷免，她不是一個軟弱的人，一定勇於面對，但更希望大家可以把市民權益放在第一優先。

地方人士分析，民進黨在北部對於罷免藍委仍在觀望，但地方上防止藍營罷免綠委的「防禦工事」已開始動作，吳沛憶近日在選區掛上看板數量有增加，似乎已默默在準備。

罷免

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