學者：人民罷免總統 展現更大民主

東吳大學政治系教授蘇子喬。圖／聯合報系資料照片 國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法增修條文第二條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。學者表示，我國有罷免制度，由人民來提案罷免總統，是可以考慮的方向。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，有罷免制度國家不多，也須釐清彈劾跟罷免，彈劾是追究法律責任，罷免是追究政治責任。由人民對總統追究政治責任的罷免手段的國家極少，例如厄瓜多。

蘇子喬指出，制度如此設計，是因為一般民主國家的中央層級如總統，可定期改選，總統若無違法失職，是政治上被某些人不信任，這不構成總統下台的理由。罷免總統，會造成總統缺位，人民補選勞師動眾。

蘇子喬直言，他對翁曉玲的提案是支持的，因為我國有罷免制度，法理上可以檢討，追究總統的政治責任應由人民決定，為何罷免發動權是要由立法院壟斷。既然我國有罷免制度，應可考慮由人民來提案罷免總統。

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，相較於對縣市首長、民意代表的罷免，都是人民可直接連署提案，實現真正的直接民權，那罷免總統的提案，實也應比照辦理，不可再任由兼任民進黨主席的賴清德總統可控制的立委提議與同意，而應交由人民直接連署並表決，以展現賴清德所謂「更大的民主」。

林騰鷂指出，賴總統如想匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦，請兌現曾在專訪中說過的「結合朝野，推動憲政改革」許諾，立即推動公民可直接連署罷免總統之修憲，以彰顯主權在民的真諦，而不是任行主權在黨、主權在「賴」。