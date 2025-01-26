藍委擬修憲 罷免戰火燒向賴總統

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，這股戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法增修條文第二條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。

民進黨團曾於立法院會提案罷免立法院長韓國瑜，柯建銘更揚言罷免全體區域藍委。當時翁曉玲便表示，如果罷免是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」自然不能排除在外。

翁曉玲提案修憲，增訂人民直接公決罷免總統的相關消息一出，引起不滿綠營執政的網友熱烈回響。翁曉玲表示，我國的總統罷免制度是訂在憲法當中，倘要針對總統，提案修正讓人民也可連署罷免總統的話，仍須透過修憲，而非直接修「總統副總統選舉罷免法」。她知道修憲門檻高，但對於實現「直接民權」，這是很重要的議題。

翁曉玲說，雖常講我國是雙首長制或半總統制，這些年實際運作下來，我國已傾向總統制，甚至有「超級總統制」的說法，總統權力大。既然人民可選舉總統，人民也應有一定的權利，可經由一定的連署、提案，再進行罷免總統。

翁曉玲表示，她參酌「總統副總統選舉罷免法」規定，連署門檻是選舉人總數的百分之一點五，便可推舉總統候選人，以及「公職人員選舉罷免法」，罷免連署人達原選區選舉人百分之十就可進行罷免，提出修憲草案。

翁曉玲說明，總統罷免案經由中華民國自由地區選舉人總數百分之一點五以上提議，自由地區選舉人總數百分之十以上連署提出即成案，選舉人總額過半數投票，有效票過半同意罷免時，即為通過。

翁曉玲提到，她知道議題敏感，但希望可以讓人民思考，為何只能罷免立委，整個國家尤其政府的決定權都由總統一人掌控，若國家、社會亂，不正是無法治亂的根源。會與國民黨團成員討論後，才會視情況正式提案。

據了解，另有藍營人士倡議，可考慮將憲法增修條文第二條，正副總統罷免案，須經全體立委三分之二同意後提出，下修為二分之一。

針對翁曉玲提案，國民黨立委吳宗憲說，修憲以現階段而言有困難，這是好構想，但現實上做不到。

國民黨立院黨團書記長林思銘說，黨團原則上尊重翁委員見解，黨團方面會先廣泛了解各界及專家、學者意見並溝通討論，在凝聚出最大共識後，才會做出最後的定論。

民進黨立委許智傑表示，國民黨立委強硬通過諸多惡法、又亂刪總預算，很多地方罷免藍委聲浪陸續出現，他支持這樣的自發性罷免；但若是刻意挑起的罷免，例如翁曉玲拋出修憲，由人民直接連署罷免總統，對這樣政治算計的想法感到無奈。