網紅聲援罷免新北藍委 國民黨部指審預算是職責

網紅「四叉貓」今天在連署站力挺罷免新北藍營立委，協助填寫提議書，還激勵鄉親翻轉家鄉。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，立委審查預算是天經地義職責，罷免的理由應合理。

罷免藍營立委的團體，今天下午設置連署站徵求提議書，雖然天氣陰霾，但不少民眾排隊圍繞連署站搭的帳棚旁，由志工指導如何正確填寫提議書與連署書。

罷團窗口林先生接受聯訪說，新北的7個罷團組成串連平台，並聲援協助外縣市罷團連署行動。罷免連署行動於去年12月7日定點展開，立法院會開始瘋狂刪減預算後，連署人潮有突破性成長，目前已達第一階段送提議書的門檻。

林先生說，民進黨沒有提供任何資源給罷團，包括硬體設備、影印等，都是志工集資。

網紅「四叉貓」也前往聲援，與鄉親合影；他接受聯訪表示，身為網紅，只要時間允許，受邀聲援沒有資源的公民團體，就是盡一份力量。

對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄接受中央社記者電訪表示，尊重罷團的連署行動，不過，人民的眼睛是雪亮的，發動罷免的理由要正當與合理；立委審查預算為人民看緊荷包是其職責，對不合理的預算，無論是刪除或凍結都是天經地義。

黃志雄說，目前罷團所發動連署罷免理由不適當，背後真正的目的仍是民進黨在立院少數，抵擋不過藍白立委聯手，企圖透過全台大罷免翻盤。