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反共護台志工聯盟：罷免連署春節無休 拚年後送件

中央社／ 台北25日電

反共護台志工聯盟今天表示，全台罷免國民黨立委推動團體紛紛宣示，農曆春節9天長假，罷免連署不停歇，目標力拚2月初全數送件，力抗藍委惡意修改法案壓制罷免。

反共護台志工聯盟今天發布新聞稿表示，藍白立委刪預算鬧劇全面點燃罷免行動，因應罷免團隊送件需求，反共護台志工聯盟由曾參與割藍委與罷韓行動的志工，環台傳授罷免連署造冊經驗，並建立聯繫平台，合縱連橫串聯全台罷免團體。

該聯盟表示，藍白聯手刪減總預算鬧劇，點燃全台人民罷免國民黨立委戰火，各選區罷免團體陸續成立，發揮創意推出各種文宣與宣傳方式，驅動連署罷免效應在全台各地逐漸發酵。

該聯盟指出，全台罷免團體紛紛宣告，農曆春節年假9天，罷免連署站不停歇，將趁大家返鄉過年期間，再衝一波連署書收件，並且將在年假後、2月初至中選會送件。

反共護台志工聯盟總幹事陳冠榮呼籲民眾勇敢站出來、繼續簽連署書，讓第一階段能夠穩定過關，第二階段更要繼續站出來簽連署書。

罷免

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