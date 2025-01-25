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北漂聚集地 新北罷團助搜集花蓮、金門、雲林提議書

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙和罷免藍委攤位，今天也協助北漂雲林鄉親填寫罷免提議書。記者葉德正／攝影
雙和罷免藍委攤位，今天也協助北漂雲林鄉親填寫罷免提議書。記者葉德正／攝影

全台進入大罷免時代，新北市有不少來自外縣市北漂族，今天在中和的罷免雙和藍委張智倫、林德福的攤位，出現協助北漂民眾填寫雲林第一選區國民黨立委丁學忠罷免提議書攤位，雙和罷免團隊指出，接下來也會協助北漂民眾填寫罷免花蓮藍委傅崐萁、金門藍委陳玉珍的提議與連署書，聲援外縣市罷免團體。

雙和罷免團隊地推組長林志豪說，雙北有七個罷免團隊，並組成跨平台小組「雙北大罷」，都曾到花蓮支援，他們的理念就是罷免中和藍委張智倫就等於罷免傅崐萁，因此希望能夠協助北漂民眾，就近填寫提議書。

林志豪強調，雙和罷免團隊會協助北漂民眾填寫正確連署書，減低錯誤率，但為了保障個人資安，提議書不會交給雙和團隊，而是提供信封直接寄給外縣市罷免團隊，「只提供協助，不提供保存」，保障民眾個資。

林志豪說，今天除有協助罷免雲林藍委丁學忠，接下來也會協助北漂民眾填寫傅崐萁提議書，與陳玉珍的提議書，未來雙北的七大罷免團隊，也都會協助。

罷免

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