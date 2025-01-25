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影／新北雙和藍委罷免攤位湧人潮 立委：尊重人民權利

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙和罷免團隊在安平派出所前擺攤，吸引不少民眾前來。記者葉德正／攝影
雙和罷免團隊在安平派出所前擺攤，吸引不少民眾前來。記者葉德正／攝影

全台掀起罷免潮，國民黨中和區立委張智倫、永和區立委林德福也被鎖定，今天雙和罷免團隊在安平派出所前擺攤，並請來網紅四叉貓、八炯等人助陣，人潮比外界預期還要多，綿延百餘公尺。雙和罷免團隊地推組組長林志豪表示，在立院藍白大砍預算後，參與連署人數成長7倍以上，雖然兩區第一階段門檻已達標，但會持續擺攤，全力衝刺。

雙和罷免團體在本月18日達到第一階段法定份數，其中張智倫2877份、罷免林德福2383份，今天雙和罷免團隊在四號公園、中和安平派出所前擺攤，排隊人龍綿延百餘公尺，也有不少人是要來和四叉貓合影。

林志豪表示，雙和罷免團隊從去年12月7日開始行動，一開始人數確實不多，不過自從國民黨、民眾黨在立法院大刪預算後，連署人潮有突破性成長，一度來到7到10倍左右。

林志豪指出，雙和團隊本來預計第一階段達標日期是設定在2月28日，現在整整提早一個月達標，顯示雙和地區民怨愈來愈深。

林志豪說，現在張智倫已募集到2800多份、林德福2400多份，目前目標設定在180％左右，由於不少人透過郵寄方式寄送連署，但他們發現合格率偏低，為了確保份數，會持續辦理實體攤位，由志工協助確認，提高合格率。

對於外界質疑綠營操作，林志豪指出，從12月至今民進黨都沒有提供任何資源、硬體設備，都是志工3000、4000元捐助，他們歡迎所有人民與團體來共襄盛舉。

四叉貓表示，罷免團體資源不足，只要他們提出邀約，他有時間都會來幫忙。

永和郭先生說，他一直都是投給林德福，但是他們都是聽黨意，完全不顧民眾生死，實在看不下去，才會帶著妻子一起來連署彌補當年投錯人的錯誤。

中和林先生說，國會亂象，國民黨實在是太糟糕，他才決定站出來罷免張智倫，希望能夠換人。

立委張智倫回應，尊重人民行使權利，但他強調，賴清德總統今年度預算是史上最高，即便刪除後，還有近3兆預算，比蔡英文任內預算還要高，為何蔡英文可以，賴清德不行？行政院持續造謠政府要關門，相信中和鄉親不會被假消息蒙蔽。

立委林德福同樣表示尊重人民，但他強調，他們是替人民看緊荷包，不能輸了就這用這種無厘頭罷免手段，相信老百姓眼睛是雪亮的，是有黑白與是非的。

雙和罷免團隊在安平派出所前擺攤，吸引不少民眾前來。記者葉德正／攝影
雙和罷免團隊在安平派出所前擺攤，吸引不少民眾前來。記者葉德正／攝影
網紅四叉貓今天到雙和罷免攤位助攻。記者葉德正／攝影
網紅四叉貓今天到雙和罷免攤位助攻。記者葉德正／攝影

罷免

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